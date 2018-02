Báječná léta se Zemanem

Je na čase konečně procitnout z povolební virózy a vrátit se do každodenní reality naší spálené země. Pokud ještě stále věříte, že opětovné zvolení Miloše Zemana bylo pro Česko požehnáním a očekáváte minimálně další akci čisté ruce, doporučuji nahlédnout za dveře Kanceláře prezidenta republiky. Nemusíte nikam chodit ani žádat o povolení ke vstupu. Stačí vám k tomu klávesnice, myš a obrazovka počítače.

Začít můžete třeba u veřejných zakázek lánského zámku, prestižní adresy českých prezidentů, jednoho ze symbolů novodobé české státnosti. Celý rozpočet prezidentské kanceláře, do které Lány spadají, za Miloše Zemana pozoruhodně nabobtnal. Loni byl o 200 milionů vyšší než v roce 2013. Desítky lánských zakázek přitom budí vážné podezření. Policií vyšetřované vedení lánské správy v čele s Milošem Balákem přikleplo kšefty bez soutěže sponzorům Zemanovy prezidentské kampaně nebo sponzorům Balákova basketbalového klubu ve Strakonicích.

Obhajobu Lán v trestním řízení zajišťují na náklady státu dvě advokátní kanceláře, jejichž hodinová taxa začíná na 2000 korunách. To vše jsme si na konci ledna v prezidentské volbě zvolili. A pak že se Češi nerozdají. Naopak, naše dobročinnost nezná mezí.

Vlekař z Osvětiman

Baláka, který měl v minulosti čilé styky s jihočeským kmotrem ODS Pavlem Dlouhým nebo Vojtěchem Slówikem, lobbistou exministra zemědělství Palase, instaloval do čela lánské správy kancléř Vratislav Mynář. Málokdo (snad kromě Andreje Babiše) nasbíral v české politice za poslední roky tolik skandálů. Nákup superlevné strašnické vilky od advokáta Romana Janouška, protlačení neznámé firmy Liglass k zakázce na stavbu elektrárny v Kyrgyzstánu, neschopnost získat bezpečnostní prověrku na vyšší stupeň, než má lánská zahradnice, a mnohé další kauzy a kauzičky.

Čtěte také:

Vlekař z Osvětiman, jak se Mynářovi na Slovácku (a dnes i v Praze) přezdívá, je na Hradě ještě vzorem transparentnosti. Víme, že měsíčně bere od státu více peněz než ministři - za rok si vydělá až dva miliony korun. Na Hradě však pracuje i člověk, o jehož úkolech nevíme vůbec nic. Zemanův poradce Martin Nejedlý nastoupil na základě „ústní dohody” a pracuje pro prezidenta prý zadarmo. Obdivuhodná láska k vlasti. Jeho dvě firmy Ene Investment a Famos Trading už několik let navzdory zákonné povinnosti nezveřejňují v obchodním rejstříku údaje o svém hospodaření. Z čeho tedy pan Nejedlý žije a za co tankuje palivo do svého černého mercedesu?

Volejbalista, co na to má

Podle všeho je tento vyučený volejbalista, který umí rusky líp než česky, mužem štěstěny. Nejenže si může dovolit pracovat zadarmo, ale dokáže bez problémů nasekat i stomilionové dluhy a nic se nestane. Závazky za zkrachovalou firmu Lukoil Aviation Czech, kde byl společníkem, před rokem zaplatil ruský ropný gigant Lukoil. Pánové, kdo z vás to má?

Po tom všem už se nelze ani divit, že mezi sponzory Zemanovy nákladné kampaně jsou jiné zadlužené firmy nebo legendární pražský lobbista Tomáš Hrdlička. Vše toto jsme svou lednovou volbou legitimizovali. Vzkázali jsme Balákovi, Mynářovi i Nejedlému, že svou práci dělají dobře. A teď ji budou dělat ještě lépe. Čekají nás další báječná léta.

Připomeňte si, jak jsme volili:

66.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků Jiří Drahoš Miloš Zeman 48.6 % 2 701 206 hlasů 2 853 390 hlasů 51.4 % 51.4 %

2 853 390 Miloš Zeman 48.6 %

2 701 206 Jiří Drahoš