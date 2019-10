Vypukne 18. října americko-evropská obchodní válka?

Podstatné je, že tentokrát nejde o kreativní využití článku 232 amerického Trade Expansion Act přijatého před sedmapadesáti lety za vlády Johna F. Kennedyho, jako v případě celních přirážek na ocelářské zboží a hliník, ale o dlouholetý obchodní spor, vedený přesně podle pravidel WTO. Milovníci fajnových zákrut řešení obchodních sporů u WTO si mohou přečíst výrok arbitra.

Úplně polopaticky: zatímco proti Section 232 je na místě se bránit, tohle je konečný výrok poslední instance, který by měli všichni členové WTO respektovat a opatření odpovídající výroku strpět. Evropská komise by si měla velmi rozmyslet, jak a zda na to bude reagovat, jakkoli 7,5 miliardy dolarů ročně nejsou malý peníz.

Americký pohled na věc shrnul Úřad hlavního obchodního vyjednávače (USTR), jímž je Robert Lighthizer. Na stránkách je k dispozici i věcný seznam toho, co bude zatíženo dodatečným clem, přičemž úřad tvrdí, že Spojené státy by mohly jít se sazbami mnohem výš než o 10 % u civilních dopravních letadel a 25 % u vybraných zemědělských produktů. Vzhledem k tomu, že je snahou zaměřit to na produkty z Británie, Francie, Španělska a Německa (poskytovatelé podpory), nejde o zboží, které by v přímém vývozu z Česka hrálo jakkoli významnou roli. USTR tedy situaci nechce hrotit a ponechává prostor prezidentovi a vyjednávání.

Ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Kdyby EU udělala odvetu, pak americký prezident Donald Trump, který může rozhodnout o 25% clech na auta podle již zmíněné sekce 232 s obvoláním na národní bezpečnost, asi nebude váhat. A pak byl by dopad na Česko prostřednictvím komponentů vyvážených v německých značkových autech mnohem citelnější. Už z tohoto důvodu se vyplatí sledovat, co z Bruselu a Washingtonu v příštích dvou týdnech „vyleze“.

