Úžasný nový svět

„Byl to drahý výlet?“ zeptal se celní úředník paní Crystal Tadlockové na Kenendyho letišti v New Yorku, kde přistálo její letadlo z Paříže. Paní Tadlocková netušila, proč se chlapík ptá. Před chvílí dosedla s ledatlem Delta Airlines, za chvíli měla pokračvat domů do Denveru. Po osmi hodinách cesty měla tak akorát náladu na vlezlé dotazy celníků.

Celník se ale nechtěl seznámit. Držel v ruce jablko v igelitovém sáčku s logem Delta Airlines. Když je nedlouho před přistáním v letadle rozdávali, neměla paní Tadlocková na jablko chuť, tak si je dala do kabelky. Teď ho měl v ruce celník.

„Ten výlet se vám ještě pěkně prodraží, až vám za tohle dám pět set dolarů pokuty,“ řekl. Paní Tadlocková namítla, že jablko před chvílí dostala jako prezent od aerolinek a zeptala se, jestli je tedy smí sníst, vyhodit nebo se plodu prostě nějak zbavit. Kdepak, nesmí. Zaplatí pět set dolarů a je to. Za co? Inu, veškeré zemědělské produkty musejí být při příletu na půdu Spojených států řádně nahlášeny k proclení.

Vtip je v tom, že nikdo za nic nemůže. Delta je v pohodě, protože v jejím manuálu kdesi stojí, že „doporučujeme všem cestujícím, aby jednali v souladu s celními nařízeními Spojených států“. Je vaše starost, abyste věděli, že jablko, které v deset dostanete jako pozornost, nesmíte mít v půl jedenácté u sebe. I sadistický úředník je v klidu, protože pořádek musí bejt a kam bychom to přišli, kdyby nám sem kdejaký hejhula vozil jabka.

Paní Tadlocková se nyní hodlá bránit u soudu; možná vyhraje, ale spíš ne. Ať to dopadne jakkoli, dá to jen další kšeft právě těm lidem, kteří tenhle systém mezilidského jednání vymysleli. Stále častěji člověku vytane na mysli výjev z filmu Volný pád, během něhož Michael Douglas řeší podobné situace samopalem. Štěstí má mnoho podob.

