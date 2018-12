To jsou naše peníze

Je to více než dvacet let, co jsem klábosil s jedním starším centrálním bankéřem o veřejných financích a rozpočtových schodcích. Obhajoval jsem tehdy myšlenku, že v postkomunistickém Česku, kde je třeba investic jako soli a země není zadlužená, nějaký přiměřený deficit přece nemůže škodit. Ten moudrý muž se na mě podíval a zeptal se „byl jste někdy na ministerstvu financí a viděl jste, co tam pracuje za lidi? Vy byste jim dal své peníze? Ten deficit jsou i vaše peníze.“