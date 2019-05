Sluhové paní řepky

Sebestředný homo sapiens už léta žije v přesvědčení, že právě on je vítězem evoluce. Během své zhruba tři sta tisíc let dlouhé historie obsadil celý svět a nemilosrdně smetl vše, co mu stálo v cestě. Tedy nejen velké savce, ale nejspíš i své příbuzné neandrtálce, denisovany či člověka floreského.

Izraelský archeolog Yuval Noah Harari ve své knize Stručné dějiny lidstva zpochybňuje tuto egocentrickou perspektivu a označuje za dominantní úplně jiný druh. Nejde o savce, dokonce ani o živočicha, před zhruba deseti tisíci lety zotročila člověka pšenice.

Lidstvo tehdy vyměnilo relativně pohodlnou existenci lovců a sběračů za pár kalorických zrn a nebývalou populační explozi. Že ho to stálo také staletí úmorné dřiny, na kterou tělo nebylo stavěno, a nepřetržitý strach, zda úrodu nezničí krupobití, sarančata, plísně či znepřátelený kmen, mu došlo až o mnoho později.

V boji za eliminaci rizika hrozícího citlivé obilovině odstartoval člověk krvavou válku nejen vůči nepřátelům svého druhu, ale i počasí a škůdcům. Vymýšlel sofistikovaná hnojiva a pesticidy, budoval složité zavlažovací systémy a vůbec připravoval vše pro úspěšnou expanzi několika málo rostlin napříč kontinenty v čele s pšenicí.

Čtěte také:

Dnes se pšenice pěstuje na 218 milionech hektarů, což představuje zhruba 15 procent světových polí, a jde tak o nejrozšířenější zemědělskou plodinu na planetě. V Česku je díky klimatickým podmínkám podíl nadprůměrný, obilovina zde okupuje třetinu osevní plochy a zotročení národa uprostřed Evropy tedy proběhlo v ještě větší intenzitě než jinde.

A přesto není pšenice panovníkem absolutním. Podobně jako tomu bylo nesčetněkrát v lidské historii, drží skutečnou moc v Česku intrikující rádce v žlutém plášti. Řepka je sice zdánlivě mnohem méně významná než obilný král (16 procent polí českých a 2,5 procenta globálních). Pozvolna však přebírá kontrolu nad nevolníky, nebo aspoň zemským drábem Andrejem Babišem. Ten se pomalu, ale nepřehlédnutelně stává pokorným služebníkem olejniny a jeho nedělní vystoupení na její obranu je toho jen dalším příznakem.

Jak píše Harari, před deseti tisíci let si lidstvo vůbec neuvědomilo, že vlezlo pšenici do pasti, která sice přinesla populační expanzi, ovšem také výrazný pokles kvality života jednotlivce. Zemědělskou revoluci tak Harari nazývá největší podvodem v dějinách. A jak známo, historie se opakuje.

Čtěte další články Jana Brože