Šéf Unie vydavatelů Mach: Mění digitální platformy svůj vztah k autorskému právu?

Jako příklad můžeme uvést iniciativu společnosti Facebook, o které informoval ředitel Facebooku Mark Zuckerberg v pondělí 1. dubna 2019, když diskutoval s generálním ředitelem vydavatelství Axel Springer a prezidentem Německého svazu vydavatelů novin BDZV Mathiasem Döpfnerem.

Zuckerberg oznámil, že Facebook připravuje vytvoření speciální sekce v rámci digitální platformy Facebook, která se zaměří výhradně na sdílení zpravodajského obsahu. V této sekci by se měly do budoucna objevovat vysoce kvalitní, profesionálně vytvářené a vydavateli ověřované zprávy.

Co je ale ještě důležitější - připustil, že jeho digitální platforma je připravena vydavatelům za užívání obsahu také platit. Ve svém vyjádření k obsahu uvedl, že: „kvalitní žurnalistika má velký význam při vytváření názorů různých komunit uživatelů. Hovořili jsme proto o principech, které by měla společnost Facebook použít k vytvoření této sekce pro důvěryhodné zpravodajství. Tím by mělo být především zobrazování ověřených kvalitních zpráv a související obchodní model, včetně podpůrného informačního systému.“

Jedná se o zcela zásadní změnu postoje oproti dosavadnímu přístupu společnosti Facebook. Přibližně před rokem totiž tato společnost prosazovala strategii zobrazování méně zpravodajského obsahu a zaměření se na obsah vytvářený samotnými uživateli digitální platformy.

Na tomto návrhu je samozřejmě možné hledat také slabiny nebo dokonce místa potenciálně nebezpečná pro vydavatele. Bez ohledu na to, zda se rozhovor odehrál zrovna na „apríla“, tak je potřeba si uvědomit, že jedním z možných rizik je například záměr vytvořit pro vydavatelský obsah „samostatnou vyčleněnou sekci“.

Vidíme však, že alespoň některé platformy si uvědomují vážnost situace. Do budoucna již nebude možné ve vztahu k vydavatelům postupovat způsobem, kterým činily dosud. Zejména se ale ukazuje, že se nenaplňují hrozby odpůrců evropské autorskoprávní směrnice. Není pravda, že jejím jediným výsledkem bude, že platformy radši zcela odfiltrují vydavateli tvořený obsah od svých produktů a služeb, než aby za něj musely platit licenční poplatky. Naopak se ukazuje, že platformy si uvědomují vysokou přidanou hodnotu vydavatelského obsahu a oceňují jeho dlouhodobý význam nejen pro zvyšování důvěryhodnosti svých vlastních služeb, ale i skutečnost, že poptávka po kvalitním vydavatelském obsahu je velmi často hlavním motivem uživatelů k používání jimi nabízených služeb.

Jak se ukazuje, digitální platformy se nebudou zdráhat vydavatelům za používání obsahu ve svých službách platit podíl ze svého zisku. Nyní je ale zapotřebí najít rovnováhu pro stanovení výše těchto plateb, která by zajistila dlouhodobé fungování systému. Cílem bude nalézt oboustranně výhodný kompromis, který uspokojí jak vydavatele, tak i platformy.

Pozice, kterou k přijaté směrnici zaujala ústy svého nejvyššího představitele společnost Facebook, je ale určitě významným pozitivním signálem pro aplikaci obsahu směrnice do národních legislativ členských zemí Evropské unie. Odpůrci reformy autorského práva totiž spoléhali na to, že praktický dosah směrnice bude možné v procesu národní implementace marginalizovat. Vývoj ale naopak ukazuje, že bylo zcela správné a oprávněné, když vydavatelé v procesu projednávání návrhu směrnice trvali na zachování ustanovení o ochraně svých práv. Jasné legislativní zakotvení práv vydavatelů v článku 11 bylo výchozím předpokladem pro to, aby digitální platformy začaly tato práva respektovat, aby přizpůsobily své obchodní modely novým podmínkám a za využívání obsahu vydavatelů začaly odvádět vlastníkům autorských práv přiměřenou část ze svých inzertních výnosů.

Autor je výkonným ředitelem Unie vydavatelů