Zbavte se Mynáře a Nejedlého, radí Babiš prezidentu Zemanovi

Aby se Zeman distancoval od nejbližších spolupracovníků, řekl Babiš už v sobotu po vyhlášení výsledků prvního kola. „Pan prezident je loajální ke svým nejbližším spolupracovníkům možná až nekriticky,“ uvedl dnes Babiš v televizi Prima. Distancování se od některých by podle něj mohlo Zemanovi pomoct v kruzích, které stojí proti němu.

Drahoš, který skončil v prvním kole voleb druhý, ve vysílání Českého rozhlasu prohlásil, že ke stejnému kroku již Zemana také vyzval. „Nerozumím tomu, proč to Andrej Babiš neřekl Miloši Zemanovi již dávno, já o tom mluvím v průběhu celé kampaně,“ řekl vědec. „Beru to jako součást jakési politické hry,“ dodal Drahoš.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dnes sdělil, že Zeman je s prohlášením premiéra seznámen. „V tuto chvíli ale ponechávám bez reakce,“ dodal Ovčáček.

Premiér Babiš také Zemanovi doporučil aby veřejnosti vysvětlil kontroverze z posledních let. „Já na jeho místě bych udělal nějakou inventuru, co se stalo v rámci jeho úřadu za pět let, různé aféry, kontroverze. Dal bych k tomu své stanovisko a snažil se to lidem vysvětlit,“ uvedl premiér.

Doplnil, že ve své politické minulosti se musel také rozloučit se svou nejbližší spolupracovnicí, ačkoli věděl, že nic neudělala. Připomněl tak pražskou komunální političku a někdejší místopředsedkyni ANO Radmilu Kleslovou. Ta v roce 2015 po informacích v médiích a kritice některých pražských politiků rozvázala smlouvu s polostátní firmou ČEZ a rezignovala na placené funkce ve dvou pražských firmách.

Kontroverzi vyvolalo Zemanovo sobotní prohlášení, že ho podporuje například zpěvák Karel Gott. Ten ale v prohlášení uvedl, že jako vždy při všech volbách jmenovitě nepodpořil žádného kandidáta. Nechce proto komentovat ani jejich výroky. Ovčáček uvedl že může jen odkázat na „mistrovo vyjádření pro deník Blesk“. V něm konkrétně neřekl, komu hlas odevzdá. „Budu volit člověka, kterého si vážím, jeho myšlenky a názory jsou mi blízké a vím, že naši republiku bude opět dobře reprezentovat. A mohl by dle mého obstát i v nelehké době, která nás nepochybně čeká,“ citoval Blesk Gotta. Ovčáček dnes zároveň poznamenal, že nejnovější vyjádření Gotta bere na vědomí a plně ho respektuje.

Babiš zopakoval, že Zeman je skvělý rétor, je proto dobře, že se na rozdíl od kampaně před prvním kolem voleb zúčastní v příštích týdnech televizních debat. S Drahošem si dovede představit spolupráci, jako s každým, kdo umí komunikovat. Myslí si, ale že ho chtějí jeho podporovatelé využit k tomu, aby přes něj ovlivňovali politiku.

- Jako vedoucí Kanceláře prezidenta republiky působí Mynář od roku 2013, ve své funkci je terčem kritiky zejména kvůli tomu, že dodnes nezískal bezpečnostní prověrku. Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) o ni kancléř zažádal po nástupu na Hrad, v září 2015 ovšem oznámil, že prověrku na stupeň přísně tajné nezískal. Zeman poté řekl, že Mynář by v určité funkci na Pražském hradě mohl zůstat i bez bezpečnostní prověrky. Vždy pro něj na Hradě bude důstojné místo, uvedl prezident. - Proti neudělení prověrky podal Mynář nejprve neúspěšně rozklad, ve kterém napadl špatné právní posouzení NBÚ, před dvěma lety se pak obrátil na soud. Mluvčí hradu Jiří Ovčáček tehdy řekl, že prezident Mynářovi umožní veškerá odvolání k soudu, a do soudního rozhodnutí ho proto z funkce kancléře neodvolá. Loni v březnu Zeman dodal, že pokud Mynář bude dobře vykonávat svou práci a kvůli pomalým soudů nebude rozhodnuto o jeho odvolání, nevidí důvod, aby z funkce odcházel. - Terčem kritiky byl Vratislav Mynář jako kancléř také proto, že dlouho tajil své příjmy a otálel s podáním majetkového přiznání. V roce 2014 vyvolal diskusi také jeho nákup vily v Praze, který byl podle odborníků podezřele levný. Své majetkové poměry Mynář zveřejnil až na přelomu loňského a letošního roku, přiznal stamilionový majetek, mimo jiné pozemky, domy v Praze či Brně, akcie i miliony na účtech. Loni vzbudil pozornost také dopis, kterým se přimlouval za podnikání nepříliš známé české společností Liglass Trading v Kyrgyzstánu. - Mynář se narodil 23. června 1967 v Kyjově, vystudoval obor ekonomika stavebnictví na Vysokém učení technickém v Brně. Od 90. let podnikal, do roku například 2005 zasedal v dozorčí radě Českomoravské železárenské, kterou vlastnil s kontroverzním podnikatelem Radimem Masným. V letech 2009 až 2012 zasedal Mynář také v představenstvu společnosti Tessile ditta services, která se podílela na vymáhání pohledávek od černých pasažérů pro pražský dopravní podnik. - V letech 2010 až 2013 byl předsedou Strany práv občanů (SPO; dříve Strana práv občanů - zemanovci, SPOZ), v současnosti je předsedou krajské organizace strany ve Zlínském kraji. Mynář byl před pěti lety šéfem prezidentské předvolební kampaně Miloše Zemana. V předčasných parlamentních volbách v říjnu 2013 vedl kandidátku SPOZ ve Zlínském kraji. Od roku 2006 je zastupitelem obce Osvětimany, kde také podniká. - Po rozvodu s manželkou Kamilou se v únoru 2015 oženil s moderátorkou Alexandrou Noskovou, v květnu 2015 se jim narodil syn Vratislav.

- Působí jako poradce prezidenta, jezdí s ním mimo jiné na zahraniční cesty, je označován za jednoho z klíčových mužů Zemanova okolí. V minulosti se například účastnil jednání Miloše Zemana s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V pozici poradce není Pražským hradem placen, může ale využívat hradní kancelář. Zároveň je místopředsedou Strany práv občanů, která dříve nesla prezidentovo jméno. - Nejedlý patřil ke sponzorům SPO, jejíž vznik inicioval bývalý komunistický funkcionář, kontroverzní lobbista a někdejší blízký Zemanův spolupracovník Miroslav Šlouf. Podle Zemana Nejedlý stranu podporoval ze soukromých prostředků. Zeman vždy důrazně popíral, že by ho jakkoli finančně podporoval ruský ropný gigant Lukoil, s nímž Nejedlý spolupracoval. - V minulosti byl mimo jiní jednatelem firmy Lukoil Aviation Czech, a to od jejího vzniku v září 2007 do června 2015, kdy společnost přešla do likvidace. Právě této společnosti přitom soud v dubnu 2016 uložil zaplatit státu smluvní pokutu 27,7 milionu korun a úroky, sankce vyplývala z kontraktu na obměnu zásob leteckého petroleje. I přes dlouhodobý spor se státem Zeman ovšem Nejedlého ve funkci podržel. - Nejedlý, narozený 7. července 1966 v Kunovicích, je bývalým ligovým volejbalistou, hrál v dresu Zbrojovky Brno a poté v Německu. Podle dostupných informací po ukončení sportovní kariéry začal podnikat, řadu let působil v Rusku, mimo jiné obchodoval s auty z Německa. V Rusku také začal spolupracovat s tamními olejáři, například pro Lukoil zprostředkovával dodávky technologií na výstavbu produktovodů. - V roce 2015 média upozornila na to, že Nejedlý má v rozporu se zvyklostmi diplomatický pas, který usnadňuje cestování. S jeho vydáním v prosinci 2013 souhlasil tehdejší ministr Jan Kohout, podle oponentů na něj ale Nejedlý nemá nárok.

61.9 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 38.6 %

1 985 547 Miloš Zeman 26.6 %

1 369 601 Jiří Drahoš 10.2 %

526 694 Pavel Fischer 9.2 %

472 643 Michal Horáček 8.8 %

454 949 Marek Hilšer 4.3 %

221 689 Mirek Topolánek 1.2 %

63 348 Jiří Hynek 0.6 %

29 228 Petr Hannig 0.5 %

24 442 Vratislav Kulhánek

× Hlavní město Praha 67.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 216 167 hlasů Jiří Drahoš 35 % 138 437 hlasů Miloš Zeman 22.4 % 83 514 hlasů Pavel Fischer 13.5 % 68 892 hlasů Michal Horáček 11.2 % 58 164 hlasů Marek Hilšer 9.4 % 39 046 hlasů Mirek Topolánek 6.3 % 7 260 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 2 795 hlasů Petr Hannig 0.5 % 2 738 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Středočeský kraj 64.7 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 226 868 hlasů Miloš Zeman 34.2 % 190 236 hlasů Jiří Drahoš 28.6 % 71 746 hlasů Michal Horáček 10.8 % 63 016 hlasů Marek Hilšer 9.5 % 62 895 hlasů Pavel Fischer 9.5 % 32 266 hlasů Mirek Topolánek 4.9 % 9 162 hlasů Jiří Hynek 1.4 % 3 987 hlasů Petr Hannig 0.6 % 3 907 hlasů Vratislav Kulhánek 0.6 % Jihočeský kraj 63.3 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 121 837 hlasů Miloš Zeman 37.8 % 85 584 hlasů Jiří Drahoš 26.6 % 33 046 hlasů Pavel Fischer 10.3 % 30 281 hlasů Marek Hilšer 9.4 % 30 053 hlasů Michal Horáček 9.3 % 12 696 hlasů Mirek Topolánek 3.9 % 4 184 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 2 714 hlasů Vratislav Kulhánek 0.8 % 1 900 hlasů Petr Hannig 0.6 % Plzeňský kraj 61.4 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 115 402 hlasů Miloš Zeman 41.5 % 69 699 hlasů Jiří Drahoš 25.1 % 26 627 hlasů Michal Horáček 9.6 % 24 503 hlasů Marek Hilšer 8.8 % 23 947 hlasů Pavel Fischer 8.6 % 11 400 hlasů Mirek Topolánek 4.1 % 3 478 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 1 791 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 302 hlasů Vratislav Kulhánek 0.5 % Karlovarský kraj 52.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 53 562 hlasů Miloš Zeman 43.9 % 30 154 hlasů Jiří Drahoš 24.7 % 12 835 hlasů Michal Horáček 10.5 % 10 473 hlasů Marek Hilšer 8.6 % 8 116 hlasů Pavel Fischer 6.7 % 4 288 hlasů Mirek Topolánek 3.5 % 1 385 hlasů Jiří Hynek 1.1 % 714 hlasů Petr Hannig 0.6 % 495 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Ústecký kraj 52.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 160 631 hlasů Miloš Zeman 47.1 % 72 923 hlasů Jiří Drahoš 21.4 % 37 040 hlasů Michal Horáček 10.9 % 30 746 hlasů Marek Hilšer 9 % 20 181 hlasů Pavel Fischer 5.9 % 11 901 hlasů Mirek Topolánek 3.5 % 4 219 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 2 024 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 408 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Liberecký kraj 60.7 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 77 300 hlasů Miloš Zeman 36.4 % 56 439 hlasů Jiří Drahoš 26.6 % 24 265 hlasů Michal Horáček 11.4 % 21 115 hlasů Marek Hilšer 9.9 % 18 573 hlasů Pavel Fischer 8.7 % 9 305 hlasů Mirek Topolánek 4.4 % 2 881 hlasů Jiří Hynek 1.4 % 1 420 hlasů Petr Hannig 0.7 % 1 272 hlasů Vratislav Kulhánek 0.6 % Královéhradecký kraj 64.2 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 103 297 hlasů Miloš Zeman 36.5 % 76 955 hlasů Jiří Drahoš 27.2 % 29 933 hlasů Michal Horáček 10.6 % 28 438 hlasů Marek Hilšer 10 % 26 072 hlasů Pavel Fischer 9.2 % 11 868 hlasů Mirek Topolánek 4.2 % 3 664 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 1 716 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 443 hlasů Vratislav Kulhánek 0.5 % Pardubický kraj 65 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 103 885 hlasů Miloš Zeman 39.1 % 70 124 hlasů Jiří Drahoš 26.4 % 26 162 hlasů Pavel Fischer 9.9 % 24 993 hlasů Michal Horáček 9.4 % 24 486 hlasů Marek Hilšer 9.2 % 9 831 hlasů Mirek Topolánek 3.7 % 3 275 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 1 636 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 123 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Kraj Vysočina 67 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 115 551 hlasů Miloš Zeman 42.2 % 67 161 hlasů Jiří Drahoš 24.5 % 32 319 hlasů Pavel Fischer 11.8 % 24 638 hlasů Marek Hilšer 9 % 19 214 hlasů Michal Horáček 7 % 8 713 hlasů Mirek Topolánek 3.2 % 3 280 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 1 589 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 242 hlasů Vratislav Kulhánek 0.5 % Jihomoravský kraj 62.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 232 712 hlasů Miloš Zeman 39.4 % 152 645 hlasů Jiří Drahoš 25.9 % 71 657 hlasů Pavel Fischer 12.1 % 48 430 hlasů Marek Hilšer 8.2 % 46 313 hlasů Michal Horáček 7.8 % 25 492 hlasů Mirek Topolánek 4.3 % 7 455 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 3 443 hlasů Petr Hannig 0.6 % 2 267 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Olomoucký kraj 60.4 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 139 192 hlasů Miloš Zeman 45.2 % 69 852 hlasů Jiří Drahoš 22.7 % 32 369 hlasů Pavel Fischer 10.5 % 25 058 hlasů Marek Hilšer 8.1 % 23 427 hlasů Michal Horáček 7.6 % 11 394 hlasů Mirek Topolánek 3.7 % 3 761 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 1 847 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 351 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Zlínský kraj 63.7 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 122 138 hlasů Miloš Zeman 40.5 % 72 048 hlasů Jiří Drahoš 23.9 % 40 831 hlasů Pavel Fischer 13.6 % 25 470 hlasů Marek Hilšer 8.5 % 21 297 hlasů Michal Horáček 7.1 % 12 765 hlasů Mirek Topolánek 4.2 % 3 788 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 1 675 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 202 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Moravskoslezský kraj 56.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 273 804 hlasů Miloš Zeman 49.2 % 133 978 hlasů Jiří Drahoš 24.1 % 44 456 hlasů Pavel Fischer 8 % 38 723 hlasů Marek Hilšer 7 % 34 826 hlasů Michal Horáček 6.3 % 20 162 hlasů Mirek Topolánek 3.6 % 5 427 hlasů Jiří Hynek 1 % 2 673 hlasů Petr Hannig 0.5 % 1 937 hlasů Vratislav Kulhánek 0.3 %

