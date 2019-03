Průšvih na druhou – ten, u kterého Andrej nebyl

Že si Jaroslav Faltýnek oblíbil obor dopravy, kde se točí desítky miliard ve veřejných zakázkách, je známá věc. Aniž by tady měl nějakou významnější funkci (člen dopravní koaliční rady opravdu není nic), stavěl si tu síť svých lidí. Když bylo s Danem Ťokem zle, vytáhl i svého kandidáta na nového ministra dopravy, ale tenhle majstrštyk se nepovedlo dotáhnout.

Část mapy jeho vlivu se odkryla poté, co ministr Ťok s posvěcením Andreje Babiše na poslední chvíli zarazil obchod Faltýnkova známého miliardáře Pavla Hubáčka. Ten málem prodal akcie ČD - Telematika za stovky milionů do rukou státu, což by samo o sobě nebylo úplně mimo, ale Hubáček se k akciím předtím dostal za trochu pochybných okolností. Stát totiž už předtím o výkupu minoritního podílu přemýšlel, ale dělal to tak dlouho, až akcie vyfoukl právě Hubáček. Za onou liknavostí pak mohou stát Faltýnkovi lidé, ale kde není žalobce, není ani soudce.

Mazal z Hané. Faltýnek přišel o výsadní postavení, s Babišem se ale udobřil

Jenže zatímco tahle kauza zůstala spíše v argumentační rovině, teď se už kvůli Kapschi zatýkalo. A jestli předtím šéf hnutí Andrej Babiš soptil, teď má strach. Faltýnek neměl co se motat kolem mýtného tendru a ani suplovat roli ministra dopravy Ťoka.

Babiš poprvé veřejně řekl, že ho jednání Faltýnka “opravdu štve“. Aby také ne. Babiš – ten, který musí všechno řídit, vůbec netuší, co se v příštích dnech stane. Kdo se všechno v průšvihu poveze, co najde policie ve Faltýnkově počítači a telefonu, jaké má odposlechy, co unikne ven, jak fungovala údajná korupční chobotnice v Brně a jaká bude role Faltýnkova syna. Navíc objevit se mohou i úplně nové průšvihy, mluví se třeba o Faltýnkově roli v jiné kauze České pošty nebo rozuzlení jeho angažmá při přerozdělování sportovních dotací.

Pokud to bude nutné, bude se muset Andrej Babiš Jaroslava Faltýnka zbavit. Nejde tu o teoretické spekulace, tahle možnost může nastat už za pár týdnů, pokud bude Faltýnek obviněn a do sněmovny dorazí žádost o jeho vydání. Šlo by přitom o velmi bolestivé rozhodnutí. Faltýnek je ten, kdo dohodl podmínky podporu kabinetu s komunisty a bez něj by byla stabilita vlády slabší.

Pro hnutí ANO jde o úplně novou situaci. Sotva se jeho představitelé naučili odpovídat na Babišův střet zájmů, angažmá u státní bezpečnosti a údajný dotační podvod s Čapím hnízdem, je tu korupční chobotnice v Brně a Faltýnek špičkami bot nad propastí. Tahle nálož může hnutí rozklížit zevnitř. A premiér Babiš poprvé neví, co se opravdu stalo. Přeci jen - u všech dosavadních průšvihů měl tu čest být osobně.

