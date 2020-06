Podsvětí hnutí ANO povokřálo, ale nikoho to nezajímá

Hnutí ANO přišlo o jednu ze svých nejpopulárnějších tváří. Pamatujete si ještě jeho jméno? Možná, že jste ho za pouhých pár dnů zapomněli. Připomenu vám ho: Petr Vokřál, místopředseda hnutí, bývalý primátor druhého největšího českého města a dosavadní jihomoravský lídr ANO do krajských voleb. Jeho odchod z hnutí se v českém veřejném prostoru řešil asi přibližně hodinu a zamysleli se nad ním možná tak hosté brněnského Monogram Espresso Baru. Do této útulné kavárničky se najednou vejde zhruba tucet zákazníků.

Dovedete si představit, že by veřejnost v minulosti úplně stejně přešla například odchod Jiřího Pospíšila z ODS nebo Jiřího Paroubka z ČSSD? Personální změny v hnutí ANO nikoho nezajímají ze dvou důvodů: Je jich už strašně moc a tou jedinou postavou hnutí je přece pouze a jenom Andrej Babiš. ANO = Babiš a jakékoliv vedlejší tváře připomínají spíš trvale se měnící postavičky na orloji. Ale pokud byste náhodou chtěli lidem z ANO připomenout, že jsou vůdcovskou a nikoli demokratickou stranou, samozřejmě se vám ihned vysmějí, co si to vymýšlíte za pohádky.

Politický příběh brněnského exprimátora Petra Vokřála hezky ilustruje, co se z hnutí ANO v posledních sedmi letech stalo. Vokřál se vždy obracel spíše na liberálnější a vzdělanější voliče – typově na zklamané přívržence ODS a TOP 09. Ať už svou snahou o smíření s Němci, o pevné zakotvení země v Evropské unii nebo svou péčí o architekturu či veřejný prostor. Nakonec zůstal v ANO s těmito zájmy jako kůl v plotě. Z ANO se stala nacionálně socialistická strana, která oslovuje zejména bývalé voliče ČSSD, KSČM či SPD.

Do toho přišla Stoka – obrovská korupční kauza, která věrně ukazuje, jak funguje vláda hnutí ANO v regionech. Sám Petr Vokřál mluví o napojení některých organizací ANO v Brně na podsvětí. Ohýbaly se veřejné zakázky, vysávaly veřejné rozpočty a ovlivňovaly se rozhodnutí důležitých úřadů. V pozadí všeho přitom stál syn šéfa poslaneckého klubu hnutí ANO Jiří Faltýnek, zvaný v řeči místních mafiánů „Efko”.

Je třeba říct, že Vokřál rozhodně není nějakým svatouškem, který odešel, až když „pohár trpělivosti přetekl”. Za dění v Brně nese politickou odpovědnost. Kriminální činy místních členů, které teď vyšetřuje policie, se odehrály právě během jeho brněnské vlády. A byl to právě Vokřál, kdo před médii vždy chránil Jiřího Faltýnka. Například když se ho novináři ptali, proč byl zrovna syn prvního místopředsedy hnutí zvolen do vedení bohaté městské firmy Teplárna Brno.

Pro Andreje Babiše byly regionální buňky hnutí vždy spíše obtížným hmyzem, nad nímž maximálně mávl rukou. Do komunálních a krajských voleb by nejraději vůbec nekandidoval. Na regiony mu nezbývá čas. A místní organizace hnutí ANO toho využívají. V řadě měst a krajů pohltili ANO místní kmotři. Mnohdy to připomíná éru ODS, která před deseti lety nedokázala umravnit své regionální kanceláře, z nichž se řídil organizovaný zločin.

Ale zkuste si sami srovnat, jak se ve veřejném prostoru řešili kmotři ODS, kteří nakonec výrazně přispěli k pádu tohoto pravicového hegemona, a jak se teď (ne)řeší regionální problémy hnutí ANO. Nezájem veřejnosti ale jen otevírá dveře k tomu, aby lidé napojení na ANO v krajích obchodovali se snadno nabytou mocí ve velkém. Nemá jim v tom, kdo zabránit.

Nejlepším řešením by tedy bylo, aby hnutí ANO v letošních krajských volbách raději vůbec nekandidovalo. Andrej Babiš by to jistě uvítal. Sice na něj má kdekdo telefon, ale vůdce se nemůže zabývat každou cinklou cyklostezkou nebo předraženým zateplením školy.