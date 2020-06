Piráti – jasný vůdce opozice

Nejnovější průzkumy společnosti Kantar ukazují, že jediná opoziční strana, která dokázala v posledních dvou letech výrazně posílit, jsou Piráti. Navíc si výrazně upevnili pozici v Praze, kde s naprostým přehledem vedou. Přitom v hlavním městě od podzimu 2018 vládnou v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem. Potvrzuje se tedy, že Hřibova politika lidi přitahuje a zjevně pomáhá Pirátům nejen v Praze, ale má dopad i na celorepublikové výsledky.

Zatímco ve volbách v říjnu 2017 Piráti získali ještě necelých 11 procent hlasů, dnes už by podle nejnovějšího průzkumu společnosti Kantar ve spolupráci s Českou televizí získali 17 procent hlasů, tedy zhruba o polovinu více. Žádná jiná česká opoziční partaj si takto od posledních parlamentních voleb nepolepšila.

Zdroj: Kantar ve spolupráci s Českou televizí

Druhý nejčastěji zmiňovaný vůdce opozice, pravicová ODS, dokázala od voleb přidat jen nepatrně z 11,32 procenta na 13,5 procenta.

Piráti jsou navíc dnes mnohem silnější v Praze, která je pro ně nejdůležitějším městem. Volilo by je tu 26,5 procenta lidí. Oproti loňsku si tedy polepšili o tři procenta. Ještě donedávna silná ODS by v Praze spadla na 17,5 % a pražské hnutí ANO (momentálně v magistrátní opozici) by získalo jen 16 %.

Zdroj: Kantar ve spolupráci s Českou televizí

Pražské i celostátní výsledky Pirátů jsou hlavně důsledkem viditelné opoziční role ve sněmovně i výrazných postojů a dobré permanentní kampaně pražského primátora Zdeňka Hřiba. Ve sněmovně Piráti během necelých třech let kladli důraz na protikorupční zákony, s nimiž šli do voleb i v roce 2017. Každý si je tak s tímto tématem snadno spojí.

Pražský primátor Zdeněk Hřib svou politiku do značné míry založil na kritice Číny a Ruska, na což pražští voliči rádi slyší. Piráti mají zároveň obrovský úspěch u mladých a vzdělaných voličů. U nejmladší voličské skupiny do 29 let by suverénně vyhráli se ziskem 32 procent hlasů. U vysokoškoláků jsou těsně druzí za ODS s 19 procenty.