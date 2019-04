Panika nad prázdnou státní kasou

Lidé se dělí na pány a kmány. Pána poznáte podle toho, že od něj potřebujete bumážku, štempl a dělá si co chce. Kmán nemá štempl a musí dělat, co chce pán, jinak je bit. To je smysl sdělení novopečené generální ředitelky finanční správy Tatjany Richterové zaměstnancům finančních úřadů, které ignoruje rozhodnutí Ústavního soudu ČR.