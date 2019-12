Panda vs. luskoun. Má Česko vsadit na Čínu, nebo na Tchaj-wan?

Pokud bychom srovnali český vývoz do obou zemí, nemůže samozřejmě Tchaj-wan Číně konkurovat. Hodnota exportu do Číny se od začátku dekády více než zdvojnásobila na loňských 56,2 miliardy korun. Na tom se jistě odrazily i intenzivně budované ekonomické vazby pod prezidentem Milošem Zemanem.

Chtělo by se napsat, že vývoz do Číny je rekordní, to by ovšem nebyla pravda. Loňský export oproti předchozímu roku stagnoval a také data do letošního září naznačují, že doba prudké akcelerace je už za námi.