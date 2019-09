Neuvěříte, sluníčka. Tomio vyrazil do Ostravy, aby se poklonil NATO

Jak někde vlevo dole asi řekl Miloš Zeman, jen idiot nemění své názory. A těmito slovy se zřejmě inspiroval jeden z jeho největších obdivovatelů, Tomio Okamura. Při příležitosti slavného výročí 20 let od vstupu Česka do Severoatlantické aliance vyrazil na Dny NATO, aby obdivoval spojeneckou techniku.

Z fotek, které pak umístil na sociální sítě, vyplývá jediné. Má rád letadla. Velmi často pózoval u stroje včasné výstrahy Boeing E-3 Awacs, který se jako pozorovací letoun zúčastnil spojeneckých misí nad Libyí nebo Perským zálivem či monitoruje východní oblasti NATO, aby včas odhalil potenciální agresivní chování Ruska. I když to fotoaparát jeho kolegů nezachytil, Okamura si určitě s nadšením malého kluka prohlédl i další skvosty západní výroby určené k odstrašení Moskvy.

Tomio Okamura na Dnech NATO 2019 ( Autor: archiv )

Aby Okamura podpořil i českou armádu a její závazky v rámci Severoatlantické aliance - aktuálně ochranu pobaltských zemí před nevyzpytatelnými ruskými stíhačkami - vyfotil se i s několika vojáky v uniformách a navštívil expozici českých vzdušných sil.

I když trvalo dlouho, než Tomio Okamura pochopil, že jedině NATO je zárukou bezpečnosti v Evropě, Olověná vesta takové rozhodnutí chválí a má jediný komentář: Lepši později než nikdy. Hnutí SPD teď ale čeká nesmírně náročný úkol. Přesvědčit i své voliče, že Severoatlantická aliance je tím nejlepším (tedy až po členství v EU, samozřejmě). Pro samotné vedení strany to bude poměrně těžké, takže ideálně by s přesvědčováním mohla pomoci některá z neziskovek.

Příklady ovšem táhnou a to by v tom byl čert, aby i ti nejradikálnější nakonec nepochopili, že Tomio Okamura to myslí dobře a prozřel správně. Vždyť i on dřív nepoučeně tvrdil, že NATO je spolek, který místo toho, aby se snažil konfliktům přecházet, podílí na jejich eskalaci.

To už je ale dneska jen historie, za níž Okamura i celé SPD udělali tlustou hnědou čáru. Jen idiot nemění své názory.

