Kult krávy

Titulek by mohl navodit dojem, že se tentokrát v Reaktoru budeme zabývat duchovnem daleké Indie. My však zůstaneme pěkně doma v Evropě. Právě kráva je totiž podle německého deníku Die Welt tím zvířetem, které v západní civilizaci zrovna frčí. Její popularita prý překonala dřívější pandy, lenochody, o fádních psech a kočkách ani nemluvě.

Za všechno prý může šestnáct let stará kniha britské ekologické farmářky Rosamund Young Tajný život krav, která v době vydání nevzbudila větší pozornost. To se změnilo před dvěma lety poté, co výrazně úspěšnější autor Alan Bennett označil publikaci ze jednu z knih, která mu změnila život.

Tajný život krav se tak na pultech objevil znovu, tentokrát byl v řadě zemí rychle vyprodán a prý vyvolal doslova kraví šílenství (narážka na šílené krávy není záměrná). Příkladem za všechny je třeba klip doposud ne příliš úspěšné americké zpěvačky s uměleckým pseudonymem Doja Cat. Její bizarní song Mooo! má na Youtube přes 18 milionů shlédnutí.

Tahle holka to myslí upřímně:

V Česku vyšla kniha letos v nakladatelství Esence, kraví hysterie zemi však, zdá se, prozatím míjí. K chovu skotu v podmínkách stísněných městských bytů by se pravděpodobně odhodlal málokdo. I když není to tak dávno, co si v době vaječné krize řada měšťáků pořizovala na balkón slepice a loni, během krize máslové, se aspoň pokoušeli podomácku stloukat máslo.

Nemusíme však zacházet do zvířecí říše. Stačí, pokud se podíváme na oblast ovoce a zeleniny. Spousta uvědomělých strávníků je stále ochotna přísahat na takzvané super food, tedy jakási zázračná jídla s mimořádným vlivem na lidské zdraví. Pomalu se však ukazuje, že třeba takzvaná kustovnice čínská pěstovaná v zemi, podle které je nazvaná, je většinou natolik nadopovaná pesticidy, že zdraví spíš vážně ohrožuje.

Podle všeho už pomalu doznívá i éra many všech hipstrů avokáda. Bez pomazánky z plodiny původem z Mexika se neobejde nabídka žádné z trendových pražských kaváren. Pěstování avokáda však ohrožuje pralesy pomalu v ještě větší míře než proklínaný palmový olej. A když už jsem u těch olejů, všelék v podobě oleje kokosového označila nedávno respektovaná německá profesorka Karin Michels za „čistý jed“.

Nad pomíjivými trendy v rostlinné i zvířecí říši nemá cenu se pohoršovat ani hlouběji přemýšlet nad příčinami. Je to jako v módě, jednou frčí modrá, podruhé proužky, a prozíravý obchodník toho dokáže dobře využít. Otázka spíš je, co přijde příště. Velký comeback čeká údajně hvězdu devadesátých let, kiwi.

