Kremlík hledá 90 tisíc polských kamionů

Do systému, který má být spuštěn od letošního prosince, bylo dosud přihlášeno 122 tisíc nákladních aut. Je to zhruba jen 27 procent z celkového počtu. Dá se tak očekávat, že kvůli přechodu z Kapsche na CzechToll nebude docela dost kamionů platit mýtné.

Ministerstvo dopravy proto varuje před až stotisícovými pokutami a šéf resortu Vladimír Kremlík k tomu přidává, že nebude tolerovat výjimky. Jestli více než 70 procent kamionů mýto dosud ignoruje, nastane za pár týdnů kvůli vymáhání pokut a honění zahraničních přepravních firem slušný chaos.

Je to ale právě stát, potažmo ministerstvo dopravy, které za celou situaci může. Hnutí ANO vede ministerstvo bezmála šest let. Nástupce Kapsche měli jeho ministři vybrat tak, aby fungoval od začátku roku 2017. Ještě v létě roku 2014 ministr Antonín Prachař říkal, že dva a půl roku je slušný čas na to, aby se vše stihlo. No, nestihlo se.

Na konci roku 2019 je sice vyhlášen vítěz tendru, jeho smlouvu se státem ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prohlásil za neplatnou. Protože hrozilo poškození ekonomiky státu, ÚOHS přivřel oči a řekl, že ještě rok může neplatná smlouva platit, ale pak už musí stát opravdu zabrat. Jistě se to povede, na ministerstvu dopravy se už šest let maká.

Faltýnkova role v mýtném tendru se provalila díky policejním odposlechům

Není divu, že registrovat se do takové pokusné laboratoře se přepravcům nechce. A není divu, pokud v tom všem mají zmatek, protože pomalu každý týden v téhle kauze platí něco jiného. Navíc stát sám dost dlouho nevěděl, jak co bude, a kampaň na podporu registrace vyhlásil pozdě. Kremlík, toho času neoblíben předsedou vlády Andrejem Babišem, má po šarádě s předbíháním ve frontě na rozlučku s Karlem Gottem u svého šéfa další vroubek.

Pokud se podíváme na strukturu těch, kdo nové mýto ignorují, nejvíce vozidel je potřeba zaregistrovat z Polska, a to přes 94 tisíc. Pomalu postupují i registrace dopravců například z Rumunska, odkud je potřeba přihlásit ještě zhruba 28 tisíc aut. Z Česka CzechToll očekává registraci ještě asi 70 tisíc kamionů, zbytek tvoří ostatní země. Až se zase bude premiér Babiš chlubit tím, jak je už dobře, stačí připomenout zmatky, které za pár týdnů na dálnicích nastanou.

