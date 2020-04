Jmenuji se Michal Hašek a se mnou teprve přichází nouzový stav

Možná už jste na mě zapomněli, ale připomenu vám pár indicií: Lány, podraz, lži, titul ze Sládkovičova, fiktivní tisková mluvčí. Už to máte? Ano, mé jméno je JUDr. Michal Hašek a přicházím zachránit Českou republiku.

Honza Hamáček, kterému už pár měsíců radím na ministerstvu vnitra (mám na to kvalifikaci), si mě vybral jako nového volebního manažera (mám na to kvalifikaci). Ne, nebojte, nejsem expertem přes politický marketing, jak je obvyklé u jiných stran. Tak naivně to v ČSSD neděláme. Jen si vzpomeňte, kdo všechno u nás pracoval jako volební manažer: Jaroslav Tvrdík, Miroslav Poche, Milan Chovanec. Volebního manažera zkrátka u nás dělá ten, kdo si to opravdu „zaslouží”.

Grémium ČSSD dnes na můj návrh schválilo Michala Haška jako volebního manažera ČSSD. Oslovil jsem ho jako člověka s… Zveřejnil(a) Jan Hamáček dne Středa 22. dubna 2020

Jestli máte stále obavy o mou kvalifikaci, musím vám připomenout, že v době své největší slávy jsem zvládal okolo třicítky různých funkcí. A i teď jsem poradcem prezidenta, ministra zemědělství, ministra vnitra a ještě k tomu advokátním koncipientem u šéfa českého sportu, doktora Jansty. Advokátní koncipient se sice musí své práci podle zákona věnovat 40 hodin týdně, ale já to zvládám (mám na to kvalifikaci). Jsem doktorem práv ze slovenského Sládkovičova. No kdo z vás to má?

Honza Hamáček měl ze začátku koronakrize velmi slušně našlápnuto. Stal se v této zemi skoro bohem. Červený svetr, #spolecnetozvlademe, roušky z Číny a tak dále. Však to znáte. No to by bylo, abych u toho taky nebyl. Záchranu z Číny ve formě respirátorů, které připomínají spíš sáček do vysavače, samozřejmě zajišťovala naše „hradní parta”: Jarda Tvrdík, Vráťa „prase” Mynář, Marťa Nejedlý a pochopitelně i já (mám na to kvalifikaci). Ne, nemusíte mi děkovat.

S Jardou Tvrdíkem máme společnou zálibu. Rádi děláme dluhy. Po Jardovi jako volebnímu manažerovi ČSSD zůstala kdysi parádní „sekyra” na 200 milionů. Obce na mé rodné jižní Moravě, kterým jsem v poslední době radil s rozdělením místních lázní, musely pak finančáku doplatit 29 milionů korun a teď jim ještě hrozí pokuta. Myslíte, že Jardu i sám sebe ve funkci nového volebního manažera ČSSD trumfnu? Rozhodně není náhoda, že můj největší marketingový guru se jmenuje… (Dominik) Hašek.

Podrážet a lhát (klidně i jedenáctkrát za sebou živě v TV) mi nečiní žádné velké potíže (mám na to kvalifikaci). Honzovi Hamáčkovi teď sice pomáhám. Ale pomáhal jsem svého času i Bohoušovi Sobotkovi. Rád lidem pomáhám. A rád lidi podrážím. To be continued…

Ať žije Ha&Ha tým!