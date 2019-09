Jestli se rozzlobíme, budeme hloupí

Je to celkem jednoduchý propočet. Podle šéfky Národní rozpočtové rady bude penzijní systém za třicet až čtyřicet let v současné podobě a bez zvýšení důchodového věku generovat deficit ve výši zhruba čtyř procent HDP. Je to úplně jednoduchá matematika. Stárnutí populace je dané a na jednoho důchodce ubude ekonomicky aktivních osob. To nikdo zpochybnit nedokáže.

Pak máme tři možnosti. Zvedat věk odchodu do penze a udržet úroveň důchodů v poměru ke mzdám a nepřipustit ožebračení penzistů. Nebo mohu věk ponechat a snížit poměr důchodů ke mzdám, tedy pomaleji valorizovat. To Maláčová rovněž odmítla a chce penze držet na čtyřiceti procentech ke mzdám. Zbývá možnost zvýšit daně. Tomu naše ministryně práce říká „najít nové zdroje“.

A jsme doma. K pokrytí tohoto schodku by bylo třeba zvednout zdanění příjmů na více než dvojnásobek, nebo odvody na důchodové pojištění zhruba o polovinu. Nebo zvyšovat jiné daně, aby to nebylo na příjmech lidí na první pohled vidět, ale že to zaplatí třeba ve vyšších cenách zboží a služeb či jinou podobnou cestou. Nikdo jiný to prostě platit nebude.

Taky si můžeme napůjčovat, protože náš státní dluh je nízký a jak říkal Jiří Paroubek, státní dluhy se neplatí. Pak sice zbankrotujeme jako Řecko a jako Řekové dramaticky zchudneme, ale to bude určitě až v době, kdy bude Maláčová dávno v penzi. A hlavně po těch nejbližších volbách.

Nečasova vláda se voleb nebála a schválila zákon, který navyšoval důchodový věk průběžně, tak aby odpovídal věku dožití. Bylo to chytré, protože to odstranilo do budoucna to nepopulární rozhodnutí. A sociální demokracie se za to strašně zlobila. Sobotkova vláda za aktivní účasti ministra financí Andreje Babiše hned po svém nástupu opatření mimořádně hloupě zrušila. A v této hlouposti nová levicová vláda pevně a odhodlaně setrvává.

