Faltýnek skončil, věci fungují

V době, kdy začal stát uvažovat o zpoplatnění 900 kilometrů silnic prvních tříd pro kamiony, se proti tomu zvedl odpor. Z dnešního pohledu se to zdá divné, ale našla se skupina lidí, kteří nechtěli, aby na hlavních tazích jedniček kamiony platily mýto. Nešlo přitom ani tak o zástupce dopravců, ale o kraje, firmu Kapsch a Jaroslava Faltýnka.

Rovnice je taková, že čím více zpoplatněných jedniček, tím menší šance pro Kapsch uspět v tendru. Ne, že by satelitní mýto vybírat neuměl, ale je to přeci jen budování nového systému (až dosud v Česku firma sázela na mýtné brány), a tím klesá i finanční výhoda oproti konkurenci. A naopak. Pokud by se silnice nezpoplatnily, soutěžilo by se de facto o mikrovlnné technologie, doménu Kapsche.

Vláda nakonec rozhodla, že zpoplatní 900 kilometrů, ale tím snaha odpůrců neskončila. Kraje přišly s obavami, že kamiony z jedniček sjedou na silnice druhých a třetích tříd. Představa je to ale lichá. Pro tranzitní dopravu nejsou tyto silnice použitelné - platí na nich zákazy, neexistují odpočívky a znamenají zdržení, což je v současném dopravním byznysu jeden z největších problémů. Zkrátka těch pár korun za mýto na silnici první třídy je lepší zaplatit než kroužit po okreskách. Pokud by se odpůrci zeptali dopravců, řekli by jim to.

Jak víme, 900 kilometrů zůstalo a téměř 11miliardový tendr o mýto Kapsch prohrál. Nevadí, o jedničky se hrálo dál. Stanovený počet devíti set kilometrů byl totiž jakýmsi politickým kompromisem a příliš se neopíral o jednoznačné odborné argumenty. To hrálo svou roli při odvolávání a posuzování antimonopolního řadu.

Mýto na silnicích se také ukázalo jako dobrý nástroj pro okopávání ministra Ťoka, který nápad hájil, protože se na něm holt předtím shodla vláda. Ono okopávání si vzali za své zejména komunisté, s nimiž Jaroslav Faltýnek domlouval podporu pro kabinet ANO a ČSSD.

Faltýnek byl vlastně chytrý muž. Nikdy proti Ťokovi nevystoupil otevřeně sám, jeho práci dělala právě KSČM a kraje. Když už to muselo být, Ťok se s kraji dohodl, že satelity nad silnicemi prvních tříd nechá vypnuté. Ale to bylo také špatně. Pro Kapsch z toho vyšla logická otázka, která zpochybnila celý mýtný tendr. Zněla takto: proč jste do podmínek soutěže vložili podmínku, která nás znevýhodnila a následně ji v praxi nevyužijete.

Tenhle nekonečný příběh mohl dál pokračovat soudy, odvoláváními a přezkumem antimonopolního úřadu, kdyby Faltýnek nebyl po svých potížích odstřižen od vlivu na dopravu. Teď se najednou začaly dít věci logicky. Ministr Vladimír Kremlík usoudil, že když si stát zaplatil možnost mít 900 kilometrů zpoplatněných, je správné to využít. Kamiony budou platit tam, kde chybí dálnice a zajistí to satelit, jehož provozní ekonomika dává na silnicích s malým provozem smysl.

Jen kraje se ozvaly, že chtějí peněžní kompenzace. Ale to už pro ANO problém nebude. To rozdávat umí, i když tady to opravdu smysl nedává.

