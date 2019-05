ČNB zvedla sazby a snížila odhad růstu – jak se to rýmuje?

Třeba PMI indexy v Česku a v Německu i jinde v eurozóně. Jak dopadne brexit, také nikdo neví a prezident Trump se může za pár dní (v polovině května) rozhodnout, že navzdory všem radám 25% cla na auta a autodíly dovážené do USA přece zavede.

Důvodů pro opatrnost a vyčkávání věcí příštích by se tedy našlo dost, koneckonců kdyby se něco pokazilo v řádu týdnů, nechtěl bych vidět tu kritiku ČNB. Takže proto ten termín, že se tentokrát radní „pochlapili“.

Hlavním důvodem jinak velmi opatrných lidí je ekonomický vývoj „uvnitř“ Česka: hospodářský růst sice postupně zpomaluje (co prognóza, to úprava směrem dolů, a to i v samotné ČNB), což by opět mělo kupírovat jestřábům křídla, ale inflační tlaky přetrvávají. To také ukazuje graf ze včera zveřejněné prognózy.

Prognóza vývoje inflace v Česku podle ČNB ( Autor: ČNB )

HDP by měl podle aktuální prognózy pomalu klesat, ale v příštím roce se zase mírně vzchopit:

Prognóza vývoje HDP ( Autor: ČNB )

Zvednutím korunových sazeb se opět prohloubil úrokový diferenciál oproti sazbám Evropské centrální banky, které zůstávají na nule nejmíň do konce roku (ECB vidí jak inflační tlaky na některých trzích a v některých členských zemích, tak i slabost v jiných a musí zohlednit obojí – jasně, že „průměrování“ na jemném zacílení měnové politice nepřidá).

Nástěnkový příklad, jak rozhodnutí centrální banky o sazbách v ekonomice funguje, je popsán tady, jenomže v praxi je všechno komplikovanější. Podle učebnic by měla koruna trochu zpevňovat, úvěry od komerčních bank nepatrně podražit, tím tlumit domácí poptávku i ceny aktiv (bytů, například), úročení vkladů by se mělo trochu zvýšit.

Jenomže koruna už dlouho nenaplňuje očekávání - už dávno měla být pod hranicí 25 za euro – a třeba hypotéky sice zdražovaly, ale v poslední době zase (díky konkurenci) mírně klesly a na vkladech (vinou jejich převisu nad úvěry) taky není to lepší úročení vidět.

Je to už hodně dávno, co termínovaný vklad s roční výpovědní lhůtou nesl reálný úrokový výnos, a jakkoli vás naštve pohled na výpis z účtu, nepřijímejte podezřele lákavé nabídky na zhodnocení životních úspor do „vysokoúročených firemních dluhopisů“ bez pořádného prospektu a historie emitenta. Všechno už tady bylo a dopadne to jako obvykle.

