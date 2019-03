Časování podle ODS

V hnutí ANO by vlastně mohli ODS děkovat. Vyloučení Klause mladšího a zařazení exministra vnitra Langera zpátky do „zástupu některých“ sundalo skandál Jaroslava Faltýnka z proudu hlavních zpráv. Přitom korupční chobotnice, která se z nejsilnější vládní strany velmi pravděpodobně natahuje, je daleko závažnější věc než pouhý úklid v ODS.

Pokud vezmeme případ VK juniora, občanští demokraté ho mohli vyloučit v podstatě kdykoliv v minulosti, například když podpořil při senátní volbě kandidáta konkurenční SPD Ladislava Jakla. Pokud by propásli i tuhle šanci, Klaus by jim jistě v budoucnu nějakou další velmi ochotně poskytl.

Tedy ne, že by byla jeho srovnání evropských plánů francouzského prezidenta Emanuela Macrona s plány nacistického vůdce Adolfa Hitlera v knize Mein Kampf v pořádku. Stejně tak když hovořil o transpozici evropských norem ve sněmovně jako o rozhodování židovského výboru, který má vypravit transport. Takhle opravdu politik mluvit nemůže, tedy pokud ho máme hledat v civilizované zemi a v partaji, která chce oslovovat demokratické voliče. Ale kdyby ODS počkala, VK junior by jistě sáhl do své torničky s bonmoty z třetí říše rád ještě někdy v budoucnu. Teď se jí zrodil nepřítel, který už avizoval, že bude dál s některými lidmi z ODS spolupracovat, rozumějte štěpit stranu, co to dá. ODS tak bude muset tříštit síly otevřením boje na další frontě, protože tenhle rozený potížista a rozený potížista starší, se jen tak nedají.

S Langerem je to jednodušší, i když také zbytečné. Bývalý ministr vnitra chtěl, aby se o něm v sílící straně vědělo, a myslel si třeba na vedení volební kampaně nebo něco podobného. Když výkonná rada ODS anulovala regionální sněm ODS Olomouckého kraje, který Langera zvolil členem regionální rady strany v Olomouckém kraji, šlo jen o zrušení závěrů sněmu z technických důvodů. Vedení ODS ony technické potíže sice myslelo zároveň i jako vyjádření svého názoru směrem k Langerovi, ale Fiala s tím nic nenadělá, protože Langer se nechá zvolit napodruhé. Jeho síla uvnitř partaje je větší než Klause juniora, ale útok z toho zatím nebude. Spíše vyjasnění pozic mezi ním a Fialou. A právě proto šlo o zbytečný krok. Tedy v této chvíli zbytečný krok.

Fiala hned po sněmovních volbách ještě ve štábu vyhlásil, že jeho strana příští volby vyhraje. Jakkoliv šlo o sebevědomé až přehnané tvrzení, tak čistě pragmaticky vzato, k vítězům patří i vlastnost strategického plánování. Ta nyní selhala. Čili za myšlenku má ODS pár bodíků navíc, za provedení už méně. Faltýnek se má čím bavit.

