Bumerang Klaus junior

Že Klaus mladší do ODS fakt nezapadne, bylo zřejmé hned po sněmovních volbách. V nich dosáhl impozantního výsledku, kterým si sice jednoznačně řekl o vzestup ve stranické hierarchii, ale zároveň komentováním výsledků svých kolegů a povolební strategie zmrtvýchvstalé strany si k tomu uzavřel dveře. Projevil se tak nedostatek sociálních dispozic, kterými vždy oplýval jeho otec a díky nim dokázal strhnout své stranické kolegy a přežít i nejtěžší chvíle kolem roku 1998 a udržovat se dlouhý čas silnou autoritu i po svém odchodu.

Je samozřejmě nutné připustit, že prostředí uvnitř ODS nebylo mladému Klausovi příliš nakloněno i kvůli různým historickým reminiscencím. Ale rozhodující byla ta silně projevovaná neloajalita k lidem, kteří měli pocit, že vytáhli ODS právě hrobníkovi z lopaty. Názorová odlišnost byla zpočátku spíše zástupným problémem. Ono by se navíc straně docela hodilo silné křídlo kritické k EU, k migraci či klimatické politice. Nebylo třeba tato témata přenechávat Andreji Babišovi.

Jenže Klaus se v partaji neprosadil do žádné významnější funkce a tím usnulo i jeho programové zacílení a zostřilo se jeho individualistické pojetí politiky bez ohledů na zájmy a postoje mateřské strany. Pak už to byla jenom hra na to, komu dříve dojde trpělivost. A Fiala v té hře prohrál, když se do nepříjemného, byť zřejmě nutného rozhodnutí nechal dotlačit před začátkem volební kampaně k eurovolbám, kdy se všichni konkurenti budou škodolibě snažit házet mu klacky pod nohy a hrát komedii o rozpolcené ODS.

Události na školském výboru jsou toho dokladem a názornou ukázkou. Nějaké dohody o rozdělení parlamentních funkcí jdou očekávatelně stranou. Potíže konkurentů jsou předzvěstí mého zisku, ví každý a tohle je vítaný dárek. A pokud ty volby z jakéhokoli důvodu neprokážou další významné zlepšení výsledků ODS, může to být pro předsedu začátek nepříjemností.

