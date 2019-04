Logika této věci je až neúprosně jednoduchá. Firmy z někdejšího premiérova holdingu vyrábějí mimo jiné biosložky, které se ze zákona musejí přimíchávat do motorových paliv. A skupina poslanců, která nemá premiéra úplně v lásce, připravila novelu zákona o ovzduší, která počítá s ukončením povinnosti.

Ministerstvo dopravy vedené nestraníkem Danem Ťokem nominovaným hnutím ANO původně s návrhem souhlasilo. Jenže uběhlo pár dní, skončila dokonce lhůta pro připomínky a ze stejného úřadu přišlo odmítavé stanovisko. Důvod? Ministr zrovna nebyl v práci a nestihl to ohlídat. Ne, to není vtip, tohle je reálný argument Dana Ťoka.

Přiznal tím vlastně, že úřad rozhoduje rozumně jen tehdy, když zrovna není šéf v práci. Hezké. Teď už je zase všechno v ažúru, ministerstvo dopravy podporuje přimíchávání a nepodporuje podvratný zákon. Na otočku stačilo pět dní, což je rychlost, kterou úřad při rozhodování opravdu předvede jen výjimečně.

Premiérovi tahle epizoda jistě neunikla. Jestli něco nemá rád, tak když jeho lidé nemají na úřadech pořádek. A ministr dopravy ukázal, že nemá (tedy pokud přijmeme za normu pořádku holdingovou strukturu rozhodování). Ťok udělal premiérovi slušnou ostudu, a to zrovna ve velmi citlivé situaci, protože z různých důležitých důvodů se teď musí Babiš tvářit, že se svým bývalým holdingem ale opravdu už nemá co do činění. Ve hře je totiž podezření na střet zájmů, evropská stopka na dotace a tak dále. Díky, Dane.

O podpoře biopaliv by se dalo psát dlouho. Dnes už je zřejmé, že šlo o omyl. Naředit paliva, snížit emise i vytěžení přírodních zdrojů znělo sice hezky, ale když se spočetly ekologické a finanční náklady na výrobu těch pár procent biosložky, vyšlo to v lepším případě nula od nuly, reálně ale spíš v mínusu. Evropa tedy z podpory začala couvat, ale když naučíte velké podniky, které zainvestovaly do výroby, sát dotace, je pak těžké je odstřihnout. Europoslanci tedy alespoň odhlasovali stopku na výrobu biosložky z palmového oleje a také strop pro ostatní zdroje včetně řepky.

Na druhé straně stále platí evropský cíl pro podíl obnovitelných zdrojů v dopravě a ona řepka, byť zase škodí v mnohém jiném, se ukazuje jako nejlehčí cesta, jak si v Česku splnit čárku. To byl koneckonců i argument ministerstva dopravy, proč biosložku dál podporuje.

Zpátky k ministru dopravy. Svůj konec přežil dvakrát. Jednou s obměnou kabinetu, podruhé při kolapsu D1. Nikdy nad negativy nepřevážilo, že by s ním byl Babiš kdovíjak spokojen. Důvodem bylo, že s ním byl loajální ve věci Jaroslava Faltýnka. Premiér tušil, že si Faltýnek v dopravě rozpíná vlivovou síť a Ťok sloužil jako ten, kdo dokáže hledat, kde přesně se zrovna loví. Dařilo se. Jenže teď už je Faltýnek v takových potížích, že už se nedá nic skrývat. Premiér tuší, že druhý muž ANO půjde od válu, skončí i jeho lidé, a tak nějak už nebude koho hlídat.

Konec Ťoka je blíž než dříve. Úplně dobrovolný nebude, i když mu k tomu nechá Babiš zahrát všechny fanfáry a natáhne koberec. Předpoklad je takový, že Ťok odejde po konzultaci a dobrovolně s nějakým vzletným důvodem. Už takhle „sám za sebe“ odcházel jednou, pamatujete? Vadila mu podpora vlády od KSČM. Jenže pak dostal ještě šanci a najednou mu vadit přestala. Teď už to takové nebude.

