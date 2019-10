Babišův Červený Hrádek

Slavnostní setkání, během kterého si v úterý 15. října minulé i současné špičky českých ozbrojených sil připomněly sté výročí založení Generálního štábu Armády ČR, bylo docela poučné. Mimo jiné se ukázalo, že ač Miloš Zeman na první pohled nebyl v dobré formě a chyběly mu dva dny do nástupu na “rekondiční” pobyt, stále dokáže pronést srozumitelný projev, byť už několik let opakuje stejné fráze.

Jasně bylo vidět i to, že ministerstvo obrany by se při téhle slávě rádo pochlubilo něčím zásadním, ale nebylo čím. Od začátku roku 2014 se nepovedlo dotáhnout žádný kontrakt, který by schopnosti české armády razantně vylepšil, a tak proklamace připomínaly nezáživnou akademickou debatu.

U krátkého projevu ministra Lubomíra Metnara se to dalo zvládnout. Ale galeje nastaly u premiérovy řeči. Andrej Babiš chtěl zmínit sto věcí najednou. Výsledkem byl ale místy velmi trapný a nekonečný galimatyáš, u kterého obecenstvo raději zíralo upřeně do podlahy a Miloš Zeman vrhal zajímavé pohledy.

Nábor nových vojáků drhne. Přesto ho povedou dva generálové Slavnostní vojenská přísaha ( Autor: Euro Martin Siebert )

Když se třeba Babiš pustil do kritiky fungování státního podniku LOM Praha, asi mu ani nedošlo, že společnost je v gesci ministerstva obrany, které už od začátku roku 2014 spravuje Babišovo hnutí. To tedy teprve po pěti a půl letech prozřel?

Premiér se nechal unést i silou Visegrádské skupiny, kterou vykreslil téměř jako ligu výjimečných. Aha, tak je hned jasněji, proč dosud V4 nevymyslela ani jeden společný vyzbrojovací projekt.

Rychle a jistě ministerský předseda šplhal k vyvrcholení proslovu, kterým byla kritika českých vojáků kvůli údajné nečinnosti. Kdyby prý vyjeli do turecko-syrského pohraničí, nemuseli by tam umírat lidé. Jak už minulý týden zaznělo několikrát, tahle slova od Babiše, který jako premiér musí schválit každou zahraniční vojenskou operaci, svědčí o jeho naprosté neznalosti věci.

Babišův projev tak ze všeho nejvíc připomínal nezapomenutelné vystoupení Miloše Jakeše na Červeném Hrádku v červenci 1989. O premiérovi se ví, že chce rozhodovat o všem, avšak už se dostal za své limity.

“A proto je tak důležitý, ta podpora zespodu, aby my jsme mohli říct: Ne my si to přejem, to i ten lid to žádá taky, my s tím souhlasíme, s tím lidem, my plníme jeho vůli, a ne prostě, aby my jsme tam byli sami jak kůl v plotě, neměli jedinýhó slova podpory pro to, co se děje, no a vlastně oni nás mohli proti tomu lidu postavit. Tedy na nic nečekáme, prostě, máme vedoucí úlohu jde o to ji správně používat a neztratit, to je důležitý.“

