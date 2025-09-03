Zlato na historickém maximu. Trump, geopolitika a obavy investorů ženou cenu žlutého kovu do výšin

Cena zlata dosáhla v úterý rekordní hodnoty 3 508,50 dolaru (necelých 73 795 korun) za troyskou unci. Od začátku roku si tento drahý kov polepšil již o 30 procent, čímž tak potvrzuje status bezpečného útočiště v době globální ekonomické nejistoty, která na trzích panuje mimo jiné v důsledku plošných dovozních cel ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Analytici také upozorňují, že další tlak na cenu přináší očekávání snížení klíčového úroku americkou centrální bankou Fed, což činí zlato pro investory ještě atraktivnější. Šéf výzkum firmy Bullion Vault Adrian Ash shrnul pro BBC: „Růst ceny zlata v posledních měsících je vlastně kvůli Trumpovi a tomu, co udělal geopolitice a globálnímu obchodu. Opravdový impuls přitom přišel již po loňských amerických volbách.“
Dalším faktorem je podle ekonomů ohrožení nezávislosti americké centrální banky. Trump totiž opakovaně útočil na jejího předsedu Jeroma Powella a nedávno se dokonce pokusil odvolat jednu z guvernérek Fedu Lisu Cookovou. „Právě Trumpovy snahy oslabit nezávislost Federálního rezervního systému opět vyvolávají zájem o bezpečná aktiva, včetně zlata,“ uvedl Derren Nathan z britské finanční společnosti Hargreaves Lansdown. Stejně tak šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová v pondělí varovala, že jakékoli ohrožení nezávislosti Fedu by představovalo „velmi vážné nebezpečí“ pro globální ekonomiku.
Když cena zlata stoupá díky zájmu investorů, obvykle je tento růst mírněn poklesem nákupů v Číně a Indii, tedy na dvou největších trzích se zlatými šperky. Tentokrát ale analytici evidují vysokou poptávku právě i v těchto asijských zemích, neboť investoři se v posledních dnech a týdnech soustředí spíše na nákup investičního zlata ve formě slitků a mincí než šperků.
Netřeba dodávat, že zlato těží i z pokračující války na Ukrajině, kterou se ani nadále, navzdory snahám o mírová jednání, nedaří ukončit, stejně tak jako z dalších konfliktů ve světě. Kromě toho žlutému kovu do karet hraje i slabší dolar, obavy z inflace a nákupy centrálních bank, včetně ČNB, jejichž zlaté rezervy neustále bobtnají.