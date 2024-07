Z vesmíru k protinožcům. Musk jedná o možnosti přistát se Starshipem v Austrálii

Vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska jedná s australskými a americkými úřady o možnosti přistát s raketou Starship u pobřeží Austrálie. Má jít o první krůček na cestě posílit její tamní přítomnost, píše zpravodajská agentura Reuters.





Kdy, kde a jak by to k tomu mělo dojít, ani jedna ze stran prozatím nesdělila. Je však nanejvýš pravděpodobné, že by Starship, jenž má v příštích letech vrátit člověka zpět na Měsíc, odstartoval ze svého domovského kosmodromu v texaském Boca Chica a australské pobřeží by využil pouze jako místo pro přistání, přičemž následně by byl dopraven na pevninu.

Aby se každopádně toto mohlo stát skutečností, je zapotřebí vyřídit i řadu nezbytných „formalit“. Mimo jiné by to znamenalo uvolnit některá z přísných amerických opatření týkajících se vývozu sofistikovaných kosmických technologií.