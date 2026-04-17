Zlevní Čechům konečně volání? Lidl začne v Evropě poskytovat mobilní služby

Jan Boháč
Dnes
Autor: HJBC / Shutterstock.com

Německý obchodní řetězec Lidl se má brzy stát virtuálním mobilním operátorem (MVNO). Díky nově uzavřenému partnerství se společností 1GLOBAL chce zákazníkům nabídnout jednodušší, flexibilnější a cenově dostupnější mobilní tarify. Cílem firmy přitom je, aby si lidé mohli mobilní služby pořídit stejně snadno a pohodlně, jako dnes nakupují v jejích supermarketech.

Podle tiskové zprávy má novinka zákazníkům přinést třeba větší svobodu při využívání mobilních služeb. Nebudou vyžadovány žádné dlouhodobé závazky, velký důraz bude naopak kladen na co možná nejsnadnější digitální řešení. Řetězec totiž plánuje své mobilní služby úzce propojit s aplikací Lidl Plus, kterou už dnes využívají desítky milionů lidí. Právě tato appka se má stát hlavním nástrojem pro správu tarifů i dalších služeb, takže vše půjde vyřídit rychle a jednoduše na jednom místě.

Za technologickým řešením stojí zmíněná společnost 1GLOBAL, která Lidlu poskytne potřebnou infrastrukturu i zázemí. Zákazníci by díky tomu měli získat kvalitní připojení srovnatelné s tradičními operátory, ale s větším důrazem na jednoduchost a cenu. Lidl bude zároveň spolupracovat s lokálními mobilními operátory, aby mohl své služby přizpůsobit konkrétním trhům.

„Demokratizujeme mobilní komunikaci – chceme, aby byla jednoduchá, cenově dostupná a v té nejvyšší kvalitě. Partnerství se společností 1GLOBAL nám umožní nastavit nové standardy a nabídnout našim zákazníkům cenově dostupnou mobilní komunikaci,“ uvedl Julian Beer, viceprezident Lidl International.

Virtuální operátor Lidlu má být během následujících let dostupný ve zhruba 30 evropských zemích. Kdy ale firma vstoupí na český trh a jak bude vypadat její tuzemská nabídka, ale zatím nebylo oznámeno.

