Vánoční logistika jede na maximum. Přepravci hlásí rekordy, pro většinu z nich bylo rekordní úterý 16. prosince

Letošní předvánoční sezona potvrzuje, že objem přepravovaných zásilek v Česku dál rychle roste a logistické firmy čelí nejsilnějším dnům v roce. Lidé objednávají dárky čím dál častěji online a doručení do výdejních boxů se stává dominantním způsobem, jak balíky dostat včas pod stromeček. Jedním z letošních rekordmanů je mimo jiné skupina Packeta, kam patří i Zásilkovna.
„Už v prvním prosincovém týdnu jsme zaznamenali oproti loňskému roku zhruba dvacetiprocentní nárůst počtu odeslaných zásilek. V předvánoční sezoně se přitom objemy přeprav tradičně zvyšují až na dvojnásobek. A ani letošek nebyl výjimkou – padl nový rekord, když jsme jen v pondělí 15. prosince přepravili 1,3 milionu zásilek,“ uvádí pro Euro.cz mluvčí Packety Ondřej Luštinec s tím, že zákazníci stále častěji volí doručení do Z-BOXů. Těch má skupina v Česku přes šest tisíc, takže spolu s kamennými výdejnami mají zákazníci k dispozici deset tisíc lokalit, kde si lze zásilku vyzvednout.
Rekordní dny zaznamenaly i další přepravní společnosti. Pro PPL bylo nejsilnějším dnem v úterý 16. prosince, kdy její sítí prošel téměř milion zásilek, což je meziročně o 17 procent více. „Díky našim kapacitám a široké síti s více než devíti tisíci boxy a shopy doručíme minimálně 96 procent zásilek podaných do přepravy v pondělí 22. prosince hned následující den, tedy v úterý 23. prosince,“ podotýká mluvčí PPL CZ Michaela Tůmová.
Také pro DPD bylo úterý 16. prosince rekordní, přičemž firma přepravila 700 tisíc balíků, což bylo o 35 tisíc více než během Black Friday. Firma zároveň posílila infrastrukturu a oproti loňsku zdvojnásobila počet výdejních míst a boxů na více než 14 tisíc. Stejně jako ostatní přepravci, i kurýři DPD budou zásilky rozvážet do 23. prosince, balíky z boxů bude možné vyzvednout i na Štědrý den.
Historicky nejsilnější den zažila rovněž 16. prosince firma GLS. „Rozvezli jsme o sto procent zásilek více než během běžného dne. Byl to mimochodem vůbec nejsilnější den v historii GLS. Zároveň očekáváme, že růst předvánočních rozvozů bude meziročně dvacetiprocentní,“ doplňuje pro naši redakci šéf GLS Petr Pěcha.
Také Balíkovna, která patří České poště, před Vánocemi doručovala ve srovnání s běžným obdobím roku až o 115 procent větší počet balíků a meziroční nárůst jejich počtu byl šestiprocentní. „Aktuálně máme více než 11 400 výdejních míst, z toho je přibližně 7 400 kamenných poboček a přes čtyři tisíce boxů,“ uzavírá pro Euro.cz mluvčí Balíkovny Kamil Chalupa.