Rychlejší doručení pro české zákazníky. Fulfillment.cz umožní objednat zboží do půlnoci a mít ho doma už druhý den

Česká logisticko-technologická firma Fulfillment.cz představila nový projekt Půlnoc, díky němuž budou moci e-shopy odesílat zásilky až do půlnoci, přičemž doručit je bude možné už následující den. Zásadní změna v systému doručení by mohla pomoci milionům zákazníků tuzemských e-shopů, kteří chtějí mít objednané zboží doma co nejrychleji.
Celý projekt spočívá v tom, že Fulfillment.cz vybuduje menší sklady přímo v hlavních překladištích celorepublikového dopravce. Díky tomu se zásilky nebudou muset převážet z klasických skladů do dep, ale rovnou poputují na noční linky. To by mělo výrazně zrychlit celý proces doručování a zároveň umožnit, aby i pozdní večerní objednávky vyrazily na cestu ještě tentýž den.
„Zákazník jednoduše chce, aby to, co večer objedná, měl druhý den doma. Když přesunete sklad přímo do třídícího uzlu dopravce, může se přesně tohle stát standardem,“ uvedl Petr Cinkl, šéf a spolumajitel Fulfillment.cz.
Zrychlení doručení díky nové síti malých skladů se podle Cinkla dotkne nejen obyvatel velkých měst, ale také lidí žijících v menších vesnicích. V některých krajích navíc bude možné nabídnout i doručení ve stejný den, kdy si zákazník dané zboží objednal. Takovéto zvýšení rychlosti ocení především menší a střední prodejci, kteří díky němu budou moci lépe konkurovat těm největší hráčům na trhu.
Projekt Půlnoc by měl být spuštěn po ukončení probíhajícího výběrového řízení na hlavního dopravního partnera. První regionální sklady by přitom měly začít fungovat už v prvním čtvrtletí roku 2026.