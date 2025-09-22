Výdejní box téměř na každém rohu. Na konci roku by jich mělo být v ČR už kolem patnácti tisíc

Ke konci letošního roku by mělo být v České republice až patnáct tisíc výdejních boxů. V podcastu pro server Lupa.cz to uvedl Jan Vetyška, výkonný ředitel asociace Asociace pro elektronickou komerci.
Číslo ukazuje, jak rychle boxy v tuzemsku přibývají. Ještě na začátku tohoto roku jich totiž kolem dvanácti tisíc. „Reflektuje, jakým způsobem zákazníci boxy využívají. A také to dokazuje, že si zákazníci boxy oblíbili,“ uvedl Vetyška.
APEK si ostatně na začátku roku nechal zpracovat průzkum, jak lidé boxy vnímají. Vyplynulo z něj, že přednost takové dopravě dává 72 % Čechů. Vyhovuje jim například možnost vyzvednout si zásilky bez čekání i non-stop dostupnost boxů. Hlavními provozovateli boxů je Alza a Zásilkovna.
Podcast si můžete pustit přímo zde:
„Je zajímavé si říct, kolik procent zákazníků výdejní boxy používá. V roce 2024 to bylo 46 procent alespoň jednou a nyní je to už 65 procent. Je tam nárůst, který jde samozřejmě ruku se zasíťováním, což znamená, že pro zákazníky jsou boxy víc dostupné a zároveň roste poptávka po tomto druhu doručování,“ doplnil Vetyška. Sám ale upozornil, že boxů přibývá hlavně ve větších městech.
Ne všichni ale boxy úplně vítají. Spolek Naše kultivovaná města nedávno vydal příručku, ve které městům a obcím radí, jak boxy omezit. Podle Vetyšky ale spolek poskytuje radnicím nesprávné informace.