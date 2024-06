V Česku se rozjíždí nový venture kapitálový fond. Má zaměřeno na izraelské startupy

Tachles VC. Tak zní jméno dalšího, postupně se rozjíždějícího českého venture kapitálového fondu, za kterým stojí podnikatelé Karel Tušek a David Marek spolu se svými zahraničními partnery Sivanem Kanevem, Borisem Chovnikem a Robin Bienfaitovou. Jejich zaměření? Investovat do izraelských startupů (především v oblasti kyberbezpečnosti a deeptechu) a být u vzniku dalších technologických jednorožců.

Ačkoliv se Tachles VC teprve „rodí“, již nyní oznamují prvních pár obchodních úspěchů. Během pouhých šesti měsíců fungování stihlo vedení dokončit celkem již pět investic. „Společně s Davidem jsme si uvědomovali velikost příležitosti, kterou nám izraelský ekosystém nabízí. Zároveň nás lákala možnost vzít na sebe více odpovědnosti a vyzkoušet si cestu běžného fondu rizikového kapitálu,“ nechal se slyšet Tušek.

„Chcete-li jet na tygry, vydejte se do Indie. Chcete-li jet na jednorožce, jeďte do Izraele,” přidal se Marek. „Izrael je ekosystém, od kterého bychom se měli chtít učit. Je zde nejvíce jednorožců na obyvatele. Izraelci se naučili, že jednoduše nemají kam ve svém pohraničí expandovat, proto všechny nové firmy staví rovnou s globální ambicí – a funguje to. V high tech firmách je zaměstnáno více než 10 procent populace, tvoří více než polovinu exportu a jsou zodpovědné za více než 70 procent růstu hrubého domácího produktu,“ podotkl dále.

V současnosti mají Tachles VC uzavřenou první fázi fondu, v rámci níž se jejich vedení podařilo získat prostředky o celkové výši půl miliardy. Nadále však zůstávají otevřeni i dalším investorům.