Úspory na běžný účet nepatří. A Češi to začínají chápat, píše Měšec.cz

Vzhledem k pádivé inflaci, která tuzemskou ekonomiku trápila ještě v minulém roce, si čím dál více Čechů začíná uvědomovat, že chtějí-li se nějak zaopatřit na stáří, a přitom se nespoléhat výhradně na pomoc státu, je potřeba se svými současnými úsporami nakládat co možná nejefektivněji. To znamená, že postupně přibývá lidí, kteří tyto jinak nevyužité peníze přesouvají ze svých běžných účtů v bance minimálně na účty spořící.





„Minulý rok patřil spořicím účtům a konzervativním finančním produktům, není tomu jinak ani letos. V době rekordních úroků na konzervativních produktech to není nic překvapivého,“ cituje web Měšec.cz obchodního ředitele Generali Investments CEE Petra Mederlyho. „Stejně tak poklesla popularita investic do nemovitostí, pod které se podepsaly stejně tak vysoké úroky. Přesto však pozorujeme pozitivní trend v tom, že stále více Čechů se seznamuje i s investicemi a chápou, že držet peníze v hotovosti není vhodným nástrojem pro uchování úspor,“ říká.





Na to konto Měšec dodává, že zkušenosti s investováním má u nás již každý druhý, přičemž jen za poslední dva roky se počet takovýchto lidí navýšil o šest procentních bodů. „Z těch, kdo investují do podílových fondů, už má 65 procent hodnotu investice přes 100 tisíc korun, což je o desetinu více než v loňském roce. Ovšem 37 procent investorů těžce nese, když hodnota jejich investice poklesne už při jednotkách procent (do 10 procent),“ uvádí server.