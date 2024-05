Ubytovací kapacity v Praze a Ostravě jsou na úvod mistrovství světa v hokeji z naprosté většiny plné, hlásí CzechTourism

Sehnat lístky na mistrovství světa v hokeji je s blížícím se startem šampionátu, který bude od 10. do 26. května hostit Praha a Ostrava, čím dál těžší. A stejně tak obtížné to může být i se sháněním ubytování. Kapacity tamních hotelů a dalších ubytovacích zařízení jsou totiž podle České centrály cestovního ruchu – CzechTourism během úvodního víkendu MS již z 86, respektive 75 procent zaplněny.





„Tato událost není jen o sportu, ale má také významný ekonomický dopad jak během samotného šampionátu, tak i po jeho ukončení. Na základě zkušeností z minulých let, kdy Česko bylo pořadatelskou zemí, se dá předpokládat, že situace bude obdobná a do Prahy či Ostravy dorazí fanoušci hokejových týmů napříč národnostmi,“ řekl ředitel zmíněné agentury František Reismüller.





Ta v daném ohledu spolupracuje s Českým hokejem a na nadcházejícím šampionátu se bude snažit Česko propagovat „jako zemi, kterou se vyplatí navštívit a která má hodně co nabídnout“.

Fanoušci, kteří se v jednom z obou měst hodlají během doby konání mistrovství světa ubytovat, musejí počítat s tím, že si za nocleh připlatí. „Podle našich dat vycházejících z obsazenosti hromadných ubytovacích zařízení momentálně činí průměrné ceny za pokoj během prvního víkendu šampionátu v Ostravě 8 377 korun, v hlavním městě pak 11 986 korun. V počtu rezervací hrají roli i další události, které se v tomto období souběžně konají, ale MS v ledním hokeji je zcela prokazatelně tím hlavním tahounem,“ doplnil vedoucí Institutu turismu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Petr Janeček.

Když se v Praze a Ostravě konal v roce 2015 šampionát naposledy, plynulo z něj tehdy do české ekonomiky přibližně 1,5 miliardy korun. Letos by to však mohlo být ještě o poznání více – dle studie proveditelnosti Českého svazu ledního hokeje, na kterou se CzechTourism odkazuje, má příjem v rámci spotřeby zákazníků, včetně ubytování a stravování činit dokonce zhruba dvě miliardy.