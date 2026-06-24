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U Invalidovny ani na „hlaváku“ na volné kanceláře jen tak nenarazíte. Ceny za metr čtvereční tu přesahují hranici 700 korun

Redakce
Dnes
Autor: Depositphotos
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Čím blíže metru, tím horší dostupnost. Nová analýza společnosti Colliers znovu potvrdila, že sehnat volné kanceláře v širším centru Prahy, kde zároveň staví jedna ze tří dosavadních linek, je čím dál složitější. Nejhorší situace konkrétně panuje u stanic Invalidovna, Hlavní nádraží a Flora.

Celková míra neobsazenosti pražských kanceláří letos klesla pod hranici šesti procent. Zároveň ovšem platí, že mezi jednotlivými zastávkami panují poměrně velké rozdíly. „Pokud se díváme jen na prvotřídní budovy třídy AAA, tak ty v centru města zaznamenaly neobsazenost pouhých 2,3 procenta, takže zájemci o ně prakticky nemají z čeho vybírat. Kromě samotného centra města se na velmi nízkou míru neobsazenosti dostal s 2,7 procenty i Karlín, o něco lépe je na tom Brumlovka s 4,8 procenty a Pankrác s 5,2 procenty. Naproti tomu Stodůlky nebo Nové Butovice hlásí neobsazenost přesahující 17, respektive 10 procent. Praha tak má dva různé kancelářské trhy: jeden přehřátý a druhý stagnující,“ popisuje situaci Josef Stanko, ředitel oddělení průzkumu v Colliers.

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„Nejvyšší nájemné dosahuje okolí stanic Náměstí Republiky a Muzeum, kde se prime nájemné (referenční hodnota opakovaně dosažitelného nájemného za jednotku o velikosti přibližně 500 až 1 000 metrů čtverečních v nejmodernější kancelářské budově v nejvyhledávanější lokalitě daného dílčího trhu nebo oblasti, pozn. red.) pohybuje na úrovni 30 eur (asi 726 korun) za metr čtvereční měsíčně,“ dodává Stanko s tím, že nejnižší ceny naopak vykazují Petřiny, kde si lze kancelář pronajmout i za pouhých 10 eur (asi 240 korun) za metr čtvereční měsíčně.

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