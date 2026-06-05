Od kanceláře v garáži k pěti milionům párů bot. Rodinná firma Medistyle drží při životě české obuvnické řemeslo

Líbivé sandále a pantofle vznikají v prostorné dílně v malé obci Nedachlebice nedaleko Uherského Hradiště, kde sedí za šicími stroji zhruba dvě desítky obuvnic. Celkem má firma zhruba padesátku zaměstnanců, vyrábí kolem dvou set tisíc párů bot ročně a její sortiment zahrnuje více než padesát typů zdravotní obuvi. Její produkty míří také do dalších zemí střední Evropy nebo na Blízký východ. I díky tomu se v posledních třech letech obrat vyšplhal na tři sta milionů korun.
A velmi pozitivně zatím hodnotí majitel značky Medistyle Zbyněk Hlavačka také letošní rok. „Připravujeme nové kolekce a pracujeme na dalším rozšiřování sortimentu. Chceme dál investovat do vývoje, komfortních materiálů i modernějších designů tak, aby naše obuv oslovovala stále širší skupinu zákazníků,“ uvádí pro Euro.cz.
Skromné začátky
Příběh Medistylu začal krátce po sametové revoluci. Tehdy v roce 1989 Hlavačka dokončil vysokou školu a v turbulentní době začínajícího podnikání hledal svoji vlastní cestu. Nechtěl však sedět celý den v kanceláři, proto se rozhodl začít obchodovat. „Bylo to období úspěchů i velkých zklamání,” přiznává zpětně. Na konci devadesátých let se mu pak naskytla příležitost dodávat pracovní obuv do nemocnic. Právě tam si uvědomil, jak zásadní roli pro zdraví člověka kvalitní obutí hraje.
„Civilní službu jsem absolvoval v brněnské nemocnici. Viděl jsem, co dělají dvanácti- i šestnáctihodinové směny strávené na nohou se zdravím zaměstnanců,“ popisuje Hlavačka. Tehdy začal přemýšlet o výrobě obuvi, která nebude pouze pracovní, ale bude aktivně pomáhat předcházet zdravotním problémům.
Co se začátků týče, ty byly pochopitelně velmi skromné a často improvizované. „Výroba vznikala doslova na koleni v menších prostorách v Nedachlebicích, moje maminka měla kancelář v garáži. Část výroby se dělala ručně a často se pracovalo dlouho do večera, aby bylo možné splnit první zakázky,“ vzpomíná úspěšný podnikatel. Do budování firmy se zapojila celá rodina. Otec, který byl strojařem, navrhl první stroje i část výrobní technologie, maminka vyřizovala administrativu a objednávky. A rodinný charakter si firma zachovala dodnes.
Sázka na kvalitu
Ve výrobních prostorách Medistylu dnes pracují převážně vyučení obuvníci a obuvnice. „Jsou posledními svého druhu, ve zdejším kraji i v celém Česku,” vysvětluje Hlavačka. Výroba bot v okolí Zlína má díky odkazu Tomáše Bati historicky velmi silnou tradici, ovšem i zde nyní narážejí na realitu dnešní doby – zájem o obuvnické učiliště mezi mladými dlouhodobě slábne. A odbornost oněch obuvnic a obuvníků, jež jsou součástí Hlavačkovy firmy, se ničím nahradit nedá, protože se nejedná o obyčejné řemeslo. Je s ním spojena spousta znalostí o materiálech a výrobních postupech.
Ve snaze zachovat tradici i pro budoucí generace spolupracuje rodinná firma se školami a snaží se mladým lidem ukázat, že současné obuvnictví není jen manuální práce. Jde o propojení řemesla, ergonomie, technologií i designu. Což se o levné zahraniční výrobě dá říct jen stěží.
„Kvalita je pro nás na prvním místě. Věříme, že dobře zpracovaná obuv se nedá plně nahradit automatizací,“ vysvětluje majitel Medistylu s tím, že ruční práce zkušených zaměstnanců umožňuje lépe kontrolovat každý detail výroby a zachovat vysoký standard zpracování.
Konkurence asijské produkce i evropských marketingově zaměřených firem je obrovská, rodina Hlavačkových se ale nikdy nesnažila soupeřit nejnižší cenou. Sází raději na dlouhodobou životnost, komfort a osobní přístup. Právě v této kombinaci vidí vedení Medistylu budoucnost českých podniků. „Nechceme být módní ikonou ani těmi, kdo prodávají plážovou obuv jako zázračný lék na všechny obtíže. Chceme být značkou Volvo v oboru zdravotní obuvi – tedy seriózní, prověření a bezpeční,“ hlásá majitel.
Zdraví začíná u chodidel
Základem filozofie Medistylu je přesvědčení, že mnoho problémů pohybového aparátu začíná u nohou. Nevhodná obuv, špatná chůze nebo dlouhodobé přetěžování mohou vést nejen k bolestem chodidel, ale také zad, páteře nebo hlavy. Firma proto dlouhodobě spolupracuje s ortopedy, fyzioterapeuty a podiatry. Odborníci s vedením konzultují konstrukci bot, odpružení i anatomické tvarování stélek.
Výsledkem takové spolupráce jsou speciální produktové řady zaměřené například na vbočené palce, propadlou klenbu, patní ostruhy nebo přetěžování kloubů. Odlehčené, anatomicky tvarované podešve pomáhají tlumit nárazy při došlapu a podporují správné držení těla. Důležitou roli hrají také materiály, například prodyšné kožené stélky odvádějící vlhkost nebo kvalitní lícová kůže, která kombinuje měkkost s pevností.
Se správným výběrem pak zákazníkům pomáhají školení zdravotníci v lékárnách. „Naší misí není jen řešit následky zdravotních komplikací, ale také jim předcházet,” tvrdí Hlavačka. Typickými zákazníky Medistylu jsou zdravotníci a lidé pracující dlouhé hodiny na nohou. Anebo ti, kteří jednoduše hledají pohodlnou obuv pro každodenní nošení.
Mezi funkčností a designem
Zdravotní obuv bývala dlouhá léta spojována především s praktičností, nikoliv s estetikou. To se ale postupně mění, a právě hledání rovnováhy mezi zdravotním efektem, pohodlím a moderním vzhledem je podle Hlavačky jednou z největších výzev současnosti.
Zákazníci totiž už nechtějí dělat kompromis mezi pohodlím a vzhledem. Chtějí obuv, která bude komfortní, ale zároveň moderní a vizuálně atraktivní. Firma proto vedle funkčnosti stále více investuje i do designu nových kolekcí.
Do budoucna chce Medistyle pokračovat ve vývoji nových materiálů, rozšiřovat sortiment a udržitelně růst i na zahraničních trzích v rámci Evropy. Vedle Slovenska už dnes firma vyváží své produkty například do Rakouska, Maďarska nebo Saúdské Arábie. „Chceme i nadále zůstat silnou českou rodinnou značkou, která bude spojovaná s kvalitní a pohodlnou obuví, dál rozvíjet výrobu, inovovat produkty a zároveň si zachovat poctivý přístup,“ uzavírá Hlavačka.