Tak přece! Boeing vyslal do vesmíru svůj Starliner, loď i s posádkou již míří k ISS

Trvalo to dlouho, ale nakonec se to přeci jen povedlo. Vesmírné plavidlo CST-100 Starliner, za kterým stojí americká společnost Boeing, má za sebou první ostrý start do kosmu i s posádkou. Na svých stránkách o tom informoval tamní Úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA). Raketa Atlas vyvíjená Boeingem a firmou Lockheed Martin pod hlavičkou United Launch Aliance (ULA) jej z floridského mysu Canaveral do vesmíru vynesla ve středu kolem páté hodiny odpoledne středoevropského času.

Cílovou destinací Starlineru, kterýžto modul byl pro tuto misi pojmenován jako Calypso, je Mezinárodní vesmírná stanice (ISS). S ní by se plavidlo mělo spojit zhruba 24 hodin po startu.

Pakliže vše půjde podle plánu, stráví posádka tvořená veterány NASA jednašedesátiletým Barrym „Butchem“ Wilmorem a o tři roky mladší Sunitou Williamsovou na ISS asi jeden týden. Následně by se měla vrátit zpět na Zem.

Aktuální mise, jež byla v minulosti už několikrát odložena, má prokázat, že je modul Boeingu, stejně jako zmíněná nosná raketa, po technické stránce schopen stejných věcí, které už léta v praxi předvádí konkurenční společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska. Úspěšným spojením s ISS by se navíc Boeing zapsal do historie kosmonautiky jako teprve druhá soukromá firma, jíž se něco takového povedlo.