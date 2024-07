Společnost DPD spouští novou službu. Zákazníkům umožní odesílat balíky i z Pickup Boxů

Společnost DPD, jež je součástí evropské sítě balíkové přepravy Geopost, rozšiřuje své služby. Zákazníkům nově umožní odesílat balíky prostřednictvím samoobslužných Pickup Boxů. Až doposud bylo uvedeným způsobem zásilky možné pouze vyzvedávat. Tímto krokem reaguje firma na rostoucí poptávku zákazníků secondhandové platformy Vinted a malých středních e-shopů.





Momentálně je nová služba k dispozici na 250 Pickup Boxech, během následujících týdnů se však rozšíří i na všechny ostatní, včetně sítě sdílených boxů. Nový způsob odesílání lze využít také v případě balíčků do zahraničí, a to v rámci celoevropské sítě DPD, jež nabízí celkem 110 tisíc výdejních míst a boxů.

Doručování mimo domov, tedy právě do boxů či výdejních míst, se dle společnosti těší stále větší oblibě. Tento způsob zasílání balíků preferuje 44 pravidelných online nakupujících, což oproti roku 2022 představuje pětiprocentní nárůst. Konkrétně si do boxů nechává objednané zboží zasílat více než čtvrtina lidí, výdejní místa pak volí téměř polovina.

DPD v Česku aktuálně doručuje do více než pěti tisíc výdejních míst a samoobslužných boxů, a to včetně AlzaBoxů. Do konce roku plánuje síť Pickup rozšířit o další dva tisíce poboček.