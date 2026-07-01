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Sem zajděte na drink! Pražský bar v Almě byl ohodnocen jako 25. nejlepší podnik svého druhu v celé Evropě

Redakce
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Bar v Almě
Bar v Almě
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Žebříčků, jež mapují a hodnotí jednotlivé gastronomické podniky, existuje bezpočet. Některé lze označit jako prestižní, jiné už tolik ne. Ten s názvem The World's 50 Best se rozhodně řadí do první uvedené kategorie. A skvělou zprávou je, že v rámci jeho nejnovějšího průzkumu, který se vůbec poprvé zaměřil na bary nacházející se v Evropě, uspěly i dva české podniky.

Jako 38. nejlepší bar na Starém kontinentu byla oceněna pražská Forbína, o dalších 13 příček výše se umístil nedaleký bar v Almě. „Když jsme Almu otevírali, neměli jsme v hlavě žebříčky ani ocenění – chtěli jsme vytvořit místo, kam bychom sami chtěli chodit, kde se potkává skvělé jídlo a pití a lidé, kterým na tom záleží,” vysvětluje šéfbarman Pavel Sochor.

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„Necítíme závazek vůči ocenění, ale spíš vůči sobě samým. Byla by škoda začít být spokojení. Gastronomie i bary jsou super v tom, že jakmile si myslíte, že už všechno víte, většinou vás někdo velmi rychle přesvědčí o opaku. Nejdůležitější je neztratit zvídavost, pokoru a chuť posouvat se dál,” dodává.

Autoři zmíněného žebříčku oceňují vedle historické lokality zdejšího genia loci i důraz na sezónní české suroviny, z nichž baristé svými nekonvenčními postupy míchají „inovativní nápoje“, jako je například daiquiri z laktofermentovaných třešní a nakládaných mirabelkových švestek.

V případě Forbíny zase vyzdvihují fakt, že se nachází v těsném sousedství Národního divadla, a tedy nabízí ideální místo k posezení před začátkem či po skončení daného představení. Z jejího menu lákají především na bylinné likéry.

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První ročník evropské odnože žebříčku The World's 50 Best ovládl podnik jménem Line nacházející se v Athénách. Hned za ním skončil rovněž athénský The Bar in Front of the Bar, následovaný barem Sips v Barceloně. Před oběma pražskými podniky se umístil bratislavský Mirror Bar, jemuž v rámci celkového hodnocení patří skvělá osmá příčka.  

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