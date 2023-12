S novým rokem 10 procent navíc. Síť drogerií dm zvýší mzdy všem svým zaměstnancům

Až se po Novém roce vrátí do práce, budou vydělávat víc. Vedení společnosti dm drogerie se nechalo slyšet, že od ledna zvýší mzdy všem svým zaměstnancům, a to hned o 10 procent. Má jít o reakci na dlouhodobě vysokou inflaci, která by se podle listopadové prognózy České národní banky měla za celý letošní rok pohybovat těsně nad touto hranicí, konkrétně na úrovni 10,8 procenta.





K podobným krokům se síť drogerií uchyluje relativně často. Za poslední tři roky půjde již o celkem čtvrté navýšení. „Adekvátní mzda za odvedenou práci je součástí naší firemní kultury. Velmi nás těší, že díky hospodářským úspěchům z minulých let se nám dařilo mzdy spolupracovníkům opakovaně zvyšovat a ani v roce 2024 tomu nebude jinak,“ potvrdil manažer firemní komunikace Jiří Peroutka.





Za uplynulý fiskální rok, který skončil 30. září 2023, se společnosti dm podařilo v rámci Česka navýšit její obrat o více než 18 procent na 16,3 miliardy korun. A to hlavně díky stále rostoucímu počtu zákazníků i prodaných produktů.