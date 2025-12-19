Rockaway Ventures kupují pětinový podíl v bulharském Remixu, který se specializuje na second hand módu a recommerce

Prostřednictvím vlastní logistické a datové platformy zajišťuje zpracování, třídění a další prodej použitých a neprodaných oděvů ve velkém měřítku napříč hned několika evropskými trhy. Tak lze ve stručnosti charakterizovat bulharskou technologickou společnost Remix, nejnovější přírůstek v investičním portfoliu fondu Rockaway Ventures, jenž spadá do skupiny Rockaway Capital Jakuba Havrlanta.
V rámci aktuálního investičního kola získává Rockaway v Remixu, který do second hand módy přináší unikátní technologickou vrstvu transformující tradiční retail na plně škálovatelnou průmyslovou infrastrukturu, za blíže neupřesněnou částku 20procentní podíl. Peníze Bulharům poslouží na další rozvoj této infrastruktury a služeb Recommerce-as-a-Service (RaaS).
„Remix velmi dobře zapadá do naší strategie podporovat technologické lídry ze střední a východní Evropy s globální ambicí. Nejde o běžnou e-commerce firmu, ale o technologicky vyspělý automatizační systém, který dokáže pracovat s obrovským množstvím různých dat a položek. V segmentu second handu a módy obecně je technologická vyspělost zásadní konkurenční výhoda. Remix se odlišuje tím, že nestaví jen na marketingu udržitelnosti, ale na plnohodnotném byznysovém modelu, kde hrají klíčovou roli technologie a data,“ říká Dušan Zábrodský, generální partner fondu Rockaway Ventures.
Digitální second hand, který je schopen zpracovat až 20 tisíc položek denně, vznikl jako odpověď na jeden z nejpalčivějších problémů dnešního módního průmyslu. Tím pochopitelně není nic jiného než masivní nadprodukce oblečení, kdy výrobcům zůstávají velké objemy přebytků a chybí efektivní způsoby, jak s nimi dále naložit. Dle interních informací Remixu se celosvětově rok co rok vyprodukuje okolo 92 milionů tun textilního odpadu, což tlak na hledání udržitelných řešení neustále zvyšuje. Firma působí celkem v devíti zemích a obsluhuje trh o velikosti 194 milionů obyvatel.