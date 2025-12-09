Proč se s nimi tahat, když vám je mohou přivézt až ke dveřím? Kurýři Woltu letos poprvé rozváží i vánoční stromky

Tradiční vánoční shon nabírá na obrátkách a kurýrní společnosti mají nyní velmi napilno. Firma Wolt, přes kterou si lidé obvykle objednávají především jídlo, přesto všechno letos vůbec poprvé přichází se službou, jež by mohla zákazníkům od zmíněného předvánočního stresu alespoň částečně ulevit. Svoji nabídku totiž obohacuje o dovážku živých vánočních stromků až ke dveřím.
Konkrétně její kurýři budou do českých domácností doručovat jedle o velikosti od 120 do 150 centimetrů, jež si zákazníci mohou, stejně jako třeba jídlo, objednat prostřednictvím mobilní aplikace Woltu. Všechny stromky pocházejí od ověřených lokálních dodavatelů.
„V aplikaci dnes zákazníci najdou nejen jídlo a potraviny, ale i květiny, dárky nebo drogerii. Stromky jsou proto dalším krokem na cestě k tomu, abychom lidem ušetřili co nejvíce času,“ konstatuje tiskový mluvčí společnosti Tomáš Kubík.
Objednané jedle budou vždy dvakrát zabalené, aby se při přepravě neponičily. Ve snaze zákazníkům celý proces co nejvíce zjednodušit nabízí Wolt u většiny prodejců rovněž možnost přiobjednat frézování kmene, díky čemuž půjde stromek následně rovnou umístit do stojanu. Kurýři budou vánoční stromy rozvážet až do 24. prosince.