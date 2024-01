Kurýrní služba Wolt má v Česku nového šéfa. Povede ji Tomáš Beniak

Českou pobočku původně finské kurýrní služby Wolt povede nově Tomáš Beniak, který dosud šéfoval této společnosti rovněž na Slovensku. Jeho hlavním cílem pro nadcházející měsíce bude posílit pozici značky na místním trhu a rozšířit dostupnost firemních služeb jak v rámci větších, tak menších českých měst.





„Expanze do dalších regionů je samozřejmě logickým krokem k tomu, jak se dostat k co nejvíce zákazníkům. Ve Woltu to ale vždy děláme také s úmyslem podpory regionální ekonomiky a menších místních obchodů a restaurací. Osmdesát šest procent všech partnerů Woltu jsou menší firmy,” nechal se slyšet Beniak.





Aktuálně Wolt působí v celkem 36 tuzemských městech, přičemž v Praze a Brně se již stihl zařadit mezi nejčastěji využívané rozvážkové služby vůbec. Ambice společnosti ale míří ještě o dost výše – do roka by se totiž chtěla stát celkovou jedničkou na trhu, čehož hodlá dosáhnout nejen tím, že chce být zákazníkům blíže, ale i nabídkou výhodných služeb.

„Hned se začátkem roku startujeme úplně první komplexní kampaň na podporu zákaznického programu Wolt+. Díky tomuto předplatnému mohou ušetřit nejen věrní fanoušci, a tak o něm chceme dát vědět co nejvíce lidem,“ podotkl nový šéf.

„Pro dosažení lepší pozice na trhu je naprosto klíčové, abychom posílili nabídku, kterou najde náš zákazník v aplikaci. A nejde jen o skvělý výběr jídel, ale taky o další produkty. Snažíme se ve Woltu vytvořit největší obchodní dům v kapse, součástí kterého musí být tento rok skvělá nabídka potravin, a to ve všech velkých městech,” vysvětlil Beniak s tím, že už dnes Wolt v daném ohledu spolupracuje se supermarkety Albert, Tesco, Penny a Delmart.