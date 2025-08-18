Polský obchod s módou OCHNIK vstoupí na český trh. Do konce příštího roku chce firma otevřít až 20 poboček

Konkurence na českém trhu s módou se brzy opět zostří. Polská společnost OCHNIK totiž dnes oznámila, že během příštího roku chce v České republice otevřít 15 až 20 prodejen s oblečením a doplňky. Jedna z nejvýznamnějších módních značek našich severních sousedů přitom už dnes patří k evropským lídrům v prodeji koženého oblečení, módních doplňků a zavazadel.
„Český trh jsme vyhodnotili jako velmi perspektivní. Geografická i kulturní blízkost, podobné nákupní preference a rostoucí zájem o prémiovou módu nám dávají optimistický výhled na rozvoj značky. Českým zákazníkům chceme nabídnout moderní prodejny, široký sortiment a vysokou kvalitu, kterou v Polsku oceňují již celé generace,“ uvedl Marcin Ochnik, předseda představenstva OCHNIK S.A.
Původně OCHNIK zvažoval akvizici české značky KARA, jednání však dohodou neskončila, a tak se firma rozhodla vybudovat vlastní prodejní síť. S tím má ostatně velmi bohaté zkušenosti, jelikož aktuálně provozuje přes 130 prodejen v Polsku, Německu, na Ukrajině a Slovensku. V nich OCHNIK nabízí kompletní dámské i pánské kolekce – od svrchního oblečení a kožených bund přes kabelky, kufry a tašky až po textilní doplňky a cestovní vybavení.
Expanze do Česka představuje pro OCHNIK další důležitý milník v přerodu od rodinné krejčovské dílny k jedné z nejrychleji rostoucích módních značek v Polsku. Úspěch firmy ale dokládá rovněž skutečnost, že její obrat by měl v roce 2025 dosáhnout 150 milionů eur (téměř 3,7 milionu korun).