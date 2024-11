Nová hra a dokonce i vlastní seriál. Fanoušci legendárního středověkého „RPGéčka“ Kingdom Come: Deliverance se mají nač těšit

Jde bezesporu o jeden z nejlepších titulů, jaký český videoherní průmysl světu kdy nabídl. A již brzy se dočká svého druhého pokračování. A také vlastního seriálu.





Řeč je pochopitelně o legendárním středověkém „RPGéčku“ Kingdom Come: Deliverance, kteréžto akční hry s příběhem zasazeným do českých zemí zkraje 15. století se od roku 2018, kdy vyšla, prodalo již na osm milionů kusů. Začátkem týdne to oznámilo vedení pražských Warhorse Studios, kteří za jejím vývojem stojí. A nešlo přitom o jedinou novinku, kterou se svými fanoušky sdíleli.

Firma, kterou zakládali Daniel Vávra, Martin Klíma a Zdeněk Bakala a která je nyní již součástí švédského kolosu Embracer Group, při této příležitosti prozradila i vydání dlouho očekávaného pokračování. Druhý díl dobrodružství hlavního hrdiny Jindřicha a jeho přítele Jana Ptáčka spatří světlo světa 11. února 2025, přičemž má být dostupný jak na počítači, tak na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series S/X.

Ještě předtím se nicméně fanoušci mohou těšit i na zmíněný zbrusu nový čtyřdílný seriál, v němž se ukážou právě i představitelé obou ústředních postav, tedy herci Tom McKay a Luke Dale. Děj prvního dílu je zasazen do Kutné Hory, přičemž dle vyjádření švédské společnosti bude plný humoru i akcí nabitých scén. Diváci jej budou moci zkouknout na oficiálním YouTube kanále českého studia, a to již ve čtvrtek 7. listopadu.