Míra nezaměstnanosti zůstala v únoru na čtyřech procentech. Bez práce bylo lehce přes 296 tisíc lidí

Míra nezaměstnanosti se v únoru nacházela na stejných hodnotách jako o měsíc dříve, tedy na rovných čtyřech procentech. Vyplývá z nově zveřejněných statistik Úřadu práce ČR. Ten zároveň připomněl, že rok nazpět byla míra nezaměstnanosti o jednu desetinu procentního bodu menší.





Bez práce zůstalo v únoru 296 107 lidí, meziměsíčně o 561 osob více. Zvýšil se však i počet volných pozic, který dosáhl úrovně 268 579 míst. A jak nejnovější data z pracovního trhu vnímají analytici?





Podle Michaela Almasyho, generálního ředitele společnosti ISS International v ČR potřebuje tuzemská ekonomika vyšší nezaměstnanost, neboť ta současná „tlačí na růst mzdových očekávání a vede i k nižší produktivitě práce“. Ideálně by se pak dle jeho názoru měla v dlouhodobém horizontu pohybovat na úrovni pěti procent.

„Zároveň zůstává problematická skladba volných pracovních míst, dlouhodobě neobsazené jsou především nízkopříjmové pozice, kde chybí několik set tisíc pracovníků. Jedná se o pozice, na kterých se zkrátka lidem nevyplatí pracovat, raději budou pobírat dávky nebo využívat práci v šedé zóně ekonomiky,“ podotkl Almasy.

Dle Dominika Rusinka je tuzemský trh práce i nadále relativně napjatý – ačkoliv poslední týdny přeci jen naznačují v tomto ohledu určité zvolnění: „To ilustruje fakt, že již třetí měsíc v řadě převyšuje počet nezaměstnaných na úřadech práce počet otevřených pracovních pozic. Jejich podíl dosáhnul v únoru hodnoty 0,9, což je nejméně za posledních šest let.“

Nejvyšší nezaměstnanost byla v únoru v Ústeckém kraji, kde dosáhla úrovně šesti procent, jak s odkazem na Úřad práce ČR napsala ČTK. Nejnižší naopak statistici evidovali v Praze, tam se totiž nacházela na hodnotě 2,9 procenta. A jak to s mírou nezaměstnanosti bude vypadat ve zbytku roku? To si troufl odhadnout analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

„Pokud se v průběhu letošního roku začne pozvolna rozjíždět i česká ekonomika, tak by se měl letos podíl nezaměstnaných osob za celý rok nacházet kolem 3,8 procenta. V případě pokračující stagnace české ekonomiky by nezaměstnanost mírně rostla a PNO by se pohyboval výše, kolem čtyř procent,“ nechal se slyšet Novák.