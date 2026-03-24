Mattoni se veze na vlně nealko nápojů. Jeho loňské tržby překonaly hranici 25 miliard korun

Zájem o minerálky a nealkoholické nápoje neustále roste, i díky důrazu na zdravější životní styl a omezování cukru. Na této vlně se úspěšně veze skupina Mattoni 1873, jak dokládají její loňská čísla: více než dvě miliardy prodaných výrobků a zvýšení tržeb na 25,2 miliardy korun.
Nutno podotknout, že společnosti se dařilo na všech osmi trzích, kde je aktivní. A to napříč celým portfoliem, tedy od přírodních a ochucených minerálních vod přes nealko nápoje až po snacky či prodejní automaty Very Goodies.
Podle výkonného prezidenta Mattoni Alessandra Pasquala mohou za současný růst i dlouhodobé investice společnosti: „Za posledních pět let jsme napříč trhy, na nichž působíme, investovali 120 milionů eur (téměř tři miliardy korun) do modernizace našich výrobních závodů a logistiky.“
Díky tomu mohla firma loni v červnu obnovit po více než 10 letech výrobu nápojů Pepsi pro maďarský trh v modernizované fabrice v Szentkirály. V říjnu pak vedení společnosti otevřelo moderní sklad v závodě v Mnichově u Mariánských Lázní, jehož výstavba přišla na více než 200 milionů korun.
Co se změny preferencí spotřebitelů týče, na ně značka reaguje produktovými inovacemi. Zákazníci tak mohli ochutnat nové varianty řady Mattoni Esence, vylepšenou minerálku Mattoni Imuno s vyšším obsahem vitamínů na podporu imunity, nové funkční minerálky od Hanácké kyselky s kolagenem či extrakty ginkgo biloby na podporu paměti. Přibyla i dětská řada #YESs bez umělých sladidel a barviv se značkou Dobrá voda nebo nové varianty nápojů Pepsi bez cukru.
A novinky chystá Mattoni také na letošní rok. Společnost počítá třeba s řadou nealko Mattoni Mocktailů ve třetinkové plechovce, která je inspirovaná světem mixologie. Dále plánuje uvést na trh nové příchutě minerálek, funkční variantu nealkopiva BirGo ve spolupráci s Budějovickým Budvarem či novinky se značkami Pepsi a Schweppes.