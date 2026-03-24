Mattoni se veze na vlně nealko nápojů. Jeho loňské tržby překonaly hranici 25 miliard korun

Jana Chuchvalcová
Včera
Novinky Mattoni 1873 na rok 2026
Výkonný prezident Mattoni 1873 Alessandro Pasquale a CEO Ondřej Postránský
Zájem o minerálky a nealkoholické nápoje neustále roste, i díky důrazu na zdravější životní styl a omezování cukru. Na této vlně se úspěšně veze skupina Mattoni 1873, jak dokládají její loňská čísla: více než dvě miliardy prodaných výrobků a zvýšení tržeb na 25,2 miliardy korun. 

Nutno podotknout, že společnosti se dařilo na všech osmi trzích, kde je aktivní. A to napříč celým portfoliem, tedy od přírodních a ochucených minerálních vod přes nealko nápoje až po snacky či prodejní automaty Very Goodies. 

Podle výkonného prezidenta Mattoni Alessandra Pasquala mohou za současný růst i dlouhodobé investice společnosti: „Za posledních pět let jsme napříč trhy, na nichž působíme, investovali 120 milionů eur (téměř tři miliardy korun) do modernizace našich výrobních závodů a logistiky.“

Kavárenská kultura jako tichý motor inovací. Netradičnímu žebříčku měst schopných nalákat technologické firmy vévodí Tokio, boduje i Praha

Díky tomu mohla firma loni v červnu obnovit po více než 10 letech výrobu nápojů Pepsi pro maďarský trh v modernizované fabrice v Szentkirály. V říjnu pak vedení společnosti otevřelo moderní sklad v závodě v Mnichově u Mariánských Lázní, jehož výstavba přišla na více než 200 milionů korun.

Co se změny preferencí spotřebitelů týče, na ně značka reaguje produktovými inovacemi. Zákazníci tak mohli ochutnat nové varianty řady Mattoni Esence, vylepšenou minerálku Mattoni Imuno s vyšším obsahem vitamínů na podporu imunity, nové funkční minerálky od Hanácké kyselky s kolagenem či extrakty ginkgo biloby na podporu paměti. Přibyla i dětská řada #YESs bez umělých sladidel a barviv se značkou Dobrá voda nebo nové varianty nápojů Pepsi bez cukru.

Od experimentu ke „garážovému" e-shopu. Alkohol.cz vloni utržil rekordních 225 milionů, boom zažívají nealko alternativy a lehké drinky

A novinky chystá Mattoni také na letošní rok. Společnost počítá třeba s řadou nealko Mattoni Mocktailů ve třetinkové plechovce, která je inspirovaná světem mixologie. Dále plánuje uvést na trh nové příchutě minerálek, funkční variantu nealkopiva BirGo ve spolupráci s Budějovickým Budvarem či novinky se značkami Pepsi a Schweppes.

Nejnovější články


Dnes

Ropou to jen začíná. Válka v Íránu narušila dodavatelské řetězce hélia, léků i hnojiv. Potraviny by mohly zdražit

Dnes

Nová obchodní dohoda mezi EU a Austrálií slibuje levnější dovoz, snazší export i šanci českým firmám, míní odborníci

Včera

Z Perského zálivu přilétla „černá labuť“. Dopady energetického šoku pocítí všichni, v USA ale situace tak dramatická nebude

Včera

Katastrofa trajektu Doña Paz: O život tehdy přišlo přes čtyři tisíce lidí, vina byla svalena na majitele tankeru, s nímž se loď srazila

Včera

Že na e-shopu najdete, co zrovna hledáte, je vlastně malý zázrak, říká Dušek z Luigi’s Boxu

Včera

Do nemocnic, ale i na oběžnou dráhu. Česká zdravotnická technologie míří do ostrého provozu, umožňuje přenos videa bez ztráty jediného pixelu

Včera

Český projekt ze San Francisca vám dovolí hledět spolupracujícím AI agentům pod ruce. A u toho s nimi tvoři

23. 3. 2026

Jako z filmu K zemi hleď! Americká firma představila originální plán pro vesmírnou těžbu kovů i vody

23. 3. 2026

Dáma, ke které si všichni chodí pro radu. Monika Marečková se jako jediná žena stala součástí leadership týmu RSM pro region EMEA

23. 3. 2026

Češi chtějí v důchodu miliony. Stát jim je ale dát nemůže a sami si dostatečnou finanční rezervu nevytvářejí