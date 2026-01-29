Lidé vloni vypili nejméně vína v historii. Odborníci to přičítají důrazu na zdravější životní styl i klimatickým změnám

Poslední roky francouzským, italským či španělským vinařům příliš nepřejí. A vlastně ani jakýmkoliv jiným. Globální spotřeba vína totiž ruku v ruce s obecným odklonem lidí od alkoholických nápojů a přechodu na zdravější životní styl setrvale klesá. Vloni navíc, jak vyplývá z dat společnosti Coface, dosáhla nového historického minima, když se na celém světě vypilo „pouhých“ 214 milionů hektolitrů vína.
Od začátku tisíciletí klesla spotřeba oblíbeného nápoje globálně o čtvrtinu. Celosvětový trh s vínem je nyní zhruba o 10 procent menší, než jak tomu bylo dekádu nazpět, což je mimo jiné i důsledkem měnícího se klimatu a obchodních podmínek. Vinaři proto musejí sčítat škody – zejména pak právě ti evropští, neboť ze Starého kontinentu pochází na 60 procent veškeré produkce.
„Evropské komisi nezbývá než pomoci zasaženým zemědělcům s transformací. Strategie sází především na dotace pro trvalé vyklučení vinic ve Francii, Itálii a Španělsku. Na likvidaci vinohradů bude vyčleněno 130 milionů eur, a to ve výši čtyř tisíc eur na hektar,“ konstatuje Martin Procházka, který má v rámci českého a slovenského trhu v Coface na starost sekci úpisu rizik.
Cílem EK dle Procházky není nic jiného než omezit, tváří v tvář klesajícímu zájmu ze strany spotřebitelů, tržní nabídku: „To, že poptávka po konzumaci alkoholu klesá, je vlastně pozitivní zpráva. Eticky by nebylo obhajitelné stimulovat poptávku. Vzhledem k dominanci produkce z EU ve světě je vyčerpán i exportní potenciál.“