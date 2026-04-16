Lidl se chystá otevřít vlastní hospodu. Bude v ní prodávat pivo, víno i likéry

Lidé žijící v severoirském Belfastu, konkrétně na jeho východním předměstí v Dundonaldu, se mohou těšit na zbrusu nový podnik. Od léta zde bude fungovat vůbec první hospoda německého řetězce supermarketů Lidl.

Jak s odkazem na prohlášení společnosti napsal server CNN, hosté v nabídce naleznou širokou nabídku produktů, včetně piva, vín, ciderů, lihovin a likérů, na které jsou z jejích obchodů zvyklí. Do zbrusu nové hospody s rozlohou 60 metrů čtverečních se vejde na 60 hostů. Výstavba začíná více než rok poté, co Lidl vyhrál dlouhotrvající soudní spor o její zřízení.

Zda se podnik uchytí, ukáže přirozeně až čas. U nás řetězec zatím nic podobného nechystá, jak naší redakci sdělila Iveta Barabášová z komunikačního oddělení Lidl Česká republika. „Otevření Lidl hospody v Irsku je zajímavý krok, nicméně v České republice momentálně podobný koncept neplánujeme. Aktuálně se plně soustředíme na úspěšný provoz našeho v pořadí již třetího outletu se spotřebním zbožím v Olomouci. Projekt našich irských kolegů budeme samozřejmě sledovat pro případ, že bychom se jím rozhodli inspirovat,“ uvedla. 

