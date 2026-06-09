Lexxus Norton načíná novou kapitolu. Z pozice generální ředitelky ho povede Anna Gruberová

Společnost Lexxus Norton, která se specializuje především na trh s prémiovými pražskými nemovitostmi, hlásí významnou změnu v nejužším vedení firmy. Z pozice CEO odteď realitní kancelář povede Anna Gruberová. Simona Otavová, předsedkyně představenstva a jedna z hlavních akcionářek, se bude nyní více soustředit na rozvoj firemní strategie, vztahů s developery a dlouhodobé směřování společnosti.
„Nastupuji do firmy, která má za sebou mimořádné výsledky, stabilní historii 33 let, a ještě silnější ambice do budoucna,“ nechala se pro Euro.cz slyšet Gruberová s tím, že firma v současnosti rozšiřuje své řady a hledá nové spolupracovníky. I ona sama se může pochlubit velice bohatou kariérou. Během uplynulých dvou dekád působila na vrcholových pozicích napříč segmenty prémiových služeb, automotive, healthcare, private equity a některých dalších.
„Jednou z mých prvních priorit bude doplnění a další rozvoj obchodního týmu, který už nyní považuji za mimořádně silný a kvalitní. Stojí za ním řada špičkových profesionálů, z nichž mnozí jsou součástí firmy dlouhé roky, někteří dokonce od jejího počátku. Právě na této stabilitě a kvalitě chceme dále stavět,“ dodala Gruberová.
Vloni zažil Lexxus Norton na zdejším trhu jedno z nejúspěšnějších období vůbec. Společnost realizovala transakce v celkovém objemu přes pět miliard korun, což značí meziroční nárůst o 14 procent.