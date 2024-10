Lepší služba pro zákazníky, úspora pro firmy. IT společnost Algotech vyvinula voicebota, který zvládá i češtinu

Inteligentní chatovací nástroje už jsou dnes poměrně běžnou součástí mnoha firem, které je využívají pro poskytování široké škály zákaznických služeb. Velká část lidí ovšem stále preferuje kontakt pomocí mobilního telefonu, který je oproti psaní obvykle mnohem rychlejší. Stále více společností se proto vedle chatbotů snaží nasazovat i inteligentní voiceboty.





Svého nového hlasového asistenta jménem Algotech Bot nyní představila česká IT firma Algotech. Její software zvládne díky využití umělé inteligence řešit dotazy a požadavky zákazníků po telefonu nebo prostřednictvím jiné hlasové služby. Voicebot je sice aktuálně koncipovaný pro bankovní prostředí, zvládne si ale poradit i s jakýmkoliv jiným odvětvím.

„Voicebot samotný vychází z naší předchozí práce na chatbotech. U nich jsme již doladili pro praxi potřebná chování, takže naši boti velmi dobře kombinují volné textové odpovědi s přísným dodržováním daných instrukcí. V byznysu nechcete, aby voicebot vyprávěl pohádky, naopak má co nejrychleji sdělit uživateli to, co potřebuje,“ uvedl Vojtěch Černý, ředitel inovací ve firmě Algotech, pod kterou novinka spadá.

Velkou výhodou implementace voicebota nebo chatbota je podle Černého především skutečnost, že dokážou firmám ušetřit desítky procent lidské práce i obsluhy. Dle složitosti jednotlivých požadavků se dá totiž plně zautomatizovat odbavení zhruba 30 až 80 procent všech dotazů. Společnost tedy za zlomek ceny oproti lidské síle získá nepřetržitý provoz a podstatné zkrácení čekací doby na odpovědi klientů.

„Algotech Bota lze využít pro jakoukoliv komunikaci firem se svými zákazníky. Tam, kde se opakují standardní dotazy, Algotech Bot výrazně ušetří lidské zdroje a zvládne odbavit skutečně většinu dotazů,“ uzavřel Černý.