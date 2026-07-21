Bankéřům z Goldman Sachs vyšel tip budoucího mistra světa na jedničku, Španělům přisuzovali vítězství už před šampionátem

Výsledky velkých sportovních turnajů se dnes nesnaží předvídat jen sázkové kanceláře, ale stále častěji i analytici a datové modely. Například před letošním mistrovstvím světa ve fotbale vzbudila velkou pozornost prognóza investiční banky Goldman Sachs, která na základě statistické analýzy označila za největšího favorita Španělsko. A se závěrečným hvizdem nedělního finále se ukázalo, že se její odborníci skutečně trefili do černého.
Model banky vycházel z téměř 20 tisíc mezistátních zápasů odehraných od roku 1978 a zohledňoval vedle historické výkonnosti reprezentací také jejich aktuální formu, střeleckou produktivitu, geografii a další faktory, včetně takzvaného efektu „winner's slump“, tedy propadu vítězů. Jde o tendenci úřadujících mistrů světa podat na následujícím turnaji slabší výkon. Právě tím analytici vysvětlovali, proč navzdory síle argentinského výběru favorizovali Španělsko, kterému přisoudili nejvyšší, zhruba 26procentní šanci na zisk titulu. Na druhém místě pak byla s 19procentní pravděpodobností Francie, třetí s šancí 14 procent právě zmíněná a nakonec stříbrná Argentina.
Nutno podotknout, že v roce 2018 se banka netrefila. Tehdy její prognóza favorizovala Brazílii, která ale skončila už ve čtvrtfinále, zatímco titul brala Francie. I letos „Goldmani“ zdůrazňovali, že jde pouze o pravděpodobnostní model, jehož přesnost mohou snadno narušit zranění, vyloučení či další nepředvídatelné události, které jsou pro fotbal typické. Tentokrát se však statistika s realitou mimořádně dobře shodla.
Na druhou stranu, že by byl model Goldman Sachs zcela bezchybný, se rozhodně říct nedá. Dobře to ukázaly třeba předpovědi pro českou reprezentaci. Analytici očekávali remízu 1:1 s Jihoafrickou republikou i Jižní Koreou a následnou porážku 1:2 s domácím Mexikem, přičemž týmu trenéra Miroslava Koubka přisuzovali zhruba 69procentní šanci na postup mezi 32 nejlepších týmů.
Ve skutečnosti Češi uhráli pouze remízu 1:1 s JAR, v dalších dvou zápasech zůstali za očekáváním, když podlehli Jižní Koreji 1:2 a Mexiku dokonce 0:3. Se ziskem jediného bodu tak obsadili poslední místo ve skupině.